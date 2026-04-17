Dikkat! Yapay zekayla ailenizi taklit edip para istiyorlar! 'Anne evde ne kadar altın var?'

Yapay zeka dolandırıcıları, kısa sürede milyonlarca lirayı alıp kayıplara karıştı. Mağdurlar, yıllarca sürecek davalar için adliye kapılarında bekliyor. Avukat Abide Gülel Saral, herkesin düşebileceği bu tuzağa karşı uyardı ve önlemler hakkında bilgiler verdi.

“ANNE EVDE NE KADAR ALTIN VAR?”

“Şimdi annenizi arıyorsunuz. Diyorsunuz ki, ‘Anne işte evde ne kadar altın var ne kadar para var?’ O da diyor ki, ‘işte evladım şu kadar var.’ Sesli ya da görüntülü 8-10 dakika görüşüp, ‘parayı şuraya vermem gerek, başıma şöyle bir şey geldi’ diyerek istiyorsunuz ve annenizi ikna ediyorsunuz. Sonra kapatıyorsunuz. Anneniz, konuştuğu kişinin yapay zeka olduğunun farkında değil. Artık yapay zekanın geldiği boyut tam olarak bu ve çok ürkütücü. Bizim davasına baktığımız olayda; annesi oğluyla konuştuğunu düşünüp evinde ne kadar parası varsa, vadesinde ne kadar parası varsa bozup oğluna göndermeyi düşünürken içine sinmiyor ve bir anda oğlunu arıyor. Oğlu durumu anlıyor ve ‘anne sakın bir şey yapma bekle’ diyor. Yüz yüze görüşüyorlar ve şöyle bir karar alınıyor: Yüz yüze gelmeden kimse kimseden para istemeyecek. Bu bir çözüm tabii ki ama diğer taraftan her zaman bu mümkün olmuyor. Ne yapacağız o zaman?

KENDİ IBAN’INA GÖNDERİN

Bu sebeple görüntülü veya sesli aramalarda herhangi bir şekilde yakınınız, akrabanız, eşiniz, çocuğunuz, dostunuz sizden para istediğinde geri dönüp mümkünse de kendi IBAN’ına (hesabına), parayı yollayın. Dolandırıcılar bir bahane üretip yakınınızın değil bir başkasının IBAN’ına parayı göndermenizi istiyor. Bunu asla yapmayın. Çünkü; çocuğunuz olduğunu sandığınız yapay zeka; telefonumu, cüzdanımı kaybettim, hastanedeyim, şu kişinin hesabına acil para yolla diyebilir. Ya da inandırıcı başka hikayeler uydurabilir. Çünkü, başkasının IBAN’ına attığınız para gerçekten gider ve geri almak için 7 yıldan fazla uğraşırsınız ve alamayabilirsiniz de!

MİLYONLARCA LİRA DOLANDIRDILAR

Şu anki yapay zeka ile dolandırıcılık boyutu milyonlarca lira ve ne yapabiliriz? Hiçbir şey! Çünkü zaten ceza şikayetlerinin süreçleri çok çok uzun. Bugün hala 6-7 yılda açılmayan, iddianamesi yazılmayan suç duyuruları var. Hele ki bir de böyle başkalarının hesaplarını kullandıran, kullanan kişilerin takibi o kadar zor oluyor ki mağdur olduğunuzla kalıyorsunuz. O yüzden muhakkak birisine, para verirken, birisi sizden para istediğinde bir linke bastığınızda, WhatsApp'ınız kopyalandığında lütfen muhatap olduğunuz kişiyi tekrar arayıp konfirme edin. Bunun aksi halde herhangi bir çözümü yoktur.”