Dikkat uyarı geldi: Google dosya ve fotoğraflarınızı silebilir!

Google, Gmail, Google Fotoğraflar ve Google Drive hizmetlerini kullanan kullanıcılarına, içeriklerinin kalıcı olarak silinebileceğini bildirmeye başladı. Daha önce Google Hesabı ile bu ürünlerden bir veya daha fazlasını kullanmış olan kullanıcılara gönderilen bir e-postada, şirket kullanıcıları 1 Haziran 2021'de yürürlüğe girecek bulut depolama politikası değişiklikleri konusunda uyardı. Google'ın bulut depolama politikasındaki değişiklikler sonrasında kullanıcılar, özel içeriklerinin sunucularından silindiğine şahit olabilirler. Ancak şirket, herhangi bir içeriği kaldırmadan önce, kullanıcılara bolca zaman tanıyacağını söyledi.

Hesaplar iki yıl kullanılmamışsa veya bir kullanıcı iki yıl boyunca depolama sınırını aşarsa bu işleme tabi tutulacak. Yani kullanıcılara ya planlarını güncellemeleri ya da verileri yedeklemeleri söyleniyor. Google'ın yeni kuralları Haziran 2021'e kadar yürürlüğe gireceğinden, silme işlemi de 21 Haziran 2023'te uygulanmaya başlanacak. Yani kullanıcıların daha yüksek bir plana geçmek veya istedikleri fotoğrafları, belgeleri ve dosyaları yedeklemek için fazlasıyla zamanı bulunuyor.

Arama devi, her Google Hesabı ile Gmail, Drive ve Fotoğraflar genelinde 15 GB ücretsiz bulut depolama alanı sunmaya devam edecek. Bu sınırı geçeceğinizi düşünüyorsanız veya tüm Google hizmetlerinde ne kadar depolama alanı kullandığınızı görmek istiyorsanız, bu linke tıklayarak depolama durumunuzu görebilirsiniz.