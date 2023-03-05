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Gündem Dikkat! THY'den duyuru
Gündem

Dikkat! THY'den duyuru

THY deprem bölgesindeki şehirlerden 28 Şubat öncesinde düzenlenen ve 6 Şubat-31 Mayıs arasındaki tüm biletlerin kesinti yapılmadan iptal ya da değişiminin yapılabileceğini bildirdi.

Yeniakit Publisher
2023-03-05 22:25:00 -
Dikkat! THY'den duyuru

Türk Hava Yolları (THY), deprem bölgesindeki şehirlerden 28 Şubat öncesinde düzenlenen ve 6 Şubat-31 Mayıs arasındaki tüm biletlerin kesinti yapılmadan iptal ya da değişiminin yapılabileceğini bildirdi.

THY'nin sosyal medya hesaplarından konuyla ilgili yapılan açıklamada, "28 Şubat ve öncesinde düzenlenmiş olması koşuluyla 6 Şubat-31 Mayıs (dahil) 2023 tarihleri arasında olan tüm yurt içi ve Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya, Diyarbakır, Adana, Kayseri, Adıyaman, Hatay, Elazığ varışlı/çıkışlı yurt dışı uçuşlarınızı ücretsiz olarak değiştirebilir veya biletlerinizi kesintisiz olarak iade edebilirsiniz." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, söz konusu işlemlerinin 31 Mayıs'a kadar THY'nin internet sitesi ve mobil uygulamasından yapılabileceği bildirildi.

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