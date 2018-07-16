Dikkat! Tarım ve Orman Bakanlığı uyardı

Tarım ve Orman Bakanlığı Acil Durum Yönetim Merkezi'nce Bartın, Amasra ve Kurucaşile'de kuvvetli yağış beklendiği bildirildi.

Acil Durum Yönetim Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre akşam saatlerine kadar kuvvetli, sağanak ve gök gürültülü yağışların Bartın il merkezi, Amasra ve Kurucaşile çevrelerinde etkili olacağının tahmin edildiği belirtildi.

Yıldırım ve su baskını gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istenildi.