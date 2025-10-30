  • İSTANBUL
Gündem

Dikkat son güne girildi! 1 milyon 843 bin sürücünün ehliyeti iptal edilecek

Eski tip ehliyetlerinin değiştirilmesi için son güne girildi. Ehliyetini yenilemek için başvurmayan 1 milyon 843 bin sürücünün eski tip ehliyetleri geçersiz sayılacak.

Eski tip ehliyetlerin 1 Ocak 2016'dan itibaren yeni tip sürücü belgeleriyle değiştirilmesi için tanınan sürede son güne girildi .Bugüne kadar ehliyetini yenileyenlerin toplam sayısı 36 milyon 216 bin 16'ya ulaştı. Ehliyetler yarına kadar 15 lira ödenerek yenilenebilecek, sonrasında eski tip sürücü belgeleri geçersiz sayılacak. Yarın son gün olmasından dolayı nüfus müdürlüklerinde yoğunluk yaşanıyor. Yapılan uyarılara rağmen 1 milyon 843 bin 722 kişi hala eski tip sürücü belgesi kullanmaya devam ediyor.

15 LİRA YERİNE 7 BİN 438 LİRA ÖDEYECEKLER

Yarından itibaren B sınıfı ehliyet için yenileme ücreti 7 bin 438 lira 60 kuruşa yükselecek. A, A1, A2, F sınıfı eski tip sürücü belgesi olanlar, harç, değerli kağıt ve vakıf hizmet bedeli dahil toplam 3 bin 643 lira 10 kuruş, B1, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE, G, M sınıfı eski tip sürücü belgesi olanların da 11 bin 235 lira 60 kuruş yatırmaları gerekecek.

Yenileme için nüfus müdürlüklerine başvuranların sayısında artış görüldü.
Bu kapsamda, eylülde 57 bin 858, ağustosta 96 bin 134 ve ekim ayında ise 214 bin 725 başvuru alındı.
Son 10 günlük dönemdeki iş günlerinde toplam 129 bin 536 kişi ehliyetini yeniledi.

 

