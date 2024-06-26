Dikkat öyle palavra vaatler var ki… Murat Ülker’in montajlı görüntüleri ile dolandırıcılık

Dolandırıcılar, bu sahte videolar aracılığıyla yatırım adı altında para topluyor. Vatandaşlara güven veren bu videolarla birçok kişiden para toplandığı öğrenildi. Yetkililer, bu tür dolandırıcılık olaylarına karşı dikkatli olunması ve resmi kaynaklardan doğrulama yapılması konusunda uyarıda bulundu.

Konuyla ilgili olarak Murat Ülker, montajlı videolara itibar edilmemesi gerektiğini belirtti ve hukuki sürecin başlatıldığını duyurdu. Dolandırıcılara karşı vatandaşların dikkatli ve uyanık olmaları gerektiği vurgulandı.