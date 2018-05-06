Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Dikkat! Meteorolojiden sağanak uyarısı!

Meteoroloji tahminlerine göre; Ankara ve İzmir başta olmak üzere 17 ilde bugün gök gürültülü sağanak bekleniyor. Vatandaşların ani sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olması istendi.

06 Mayıs 2018 Pazar 07:12
Dikkat! Meteorolojiden sağanak uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Ankara genelinde bugün beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanağın, öğle saatlerinden itibaren kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. 

İzmir iç kesimleri başta olmak üzere il genelinde sabah saatlerinden itibaren beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanağın, akşam saatlerine kadar kuvvetli olması bekleniyor. 

Sağanak ve gök gürültülü sağanağın Aydın genelinde, Balıkesir merkez ve güneyinde, Bursa merkez ve güneyinde, Manisa ile Uşak genelinde sabah saatlerinden itibaren; Bilecik, Bolu, Çankırı, Çorum, Düzce, Eskişehir, Karabük, Kastamonu, Kırıkkale, Kütahya genelinde ise öğle saatlerinden itibaren kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. 

Vatandaşların ani sel, su baskını, yerel dolu yağışı, yıldırım ve yağış anında kuvvetli rüzgara karşı dikkatli ve tedbirli olması istendi.

Haber Tarihi: 06 Mayıs 2018 Pazar 07:12
  1. Düzce
  2. Karabük
  3. Kırıkkale
  4. Uşak
  5. Manisa
  6. Kütahya
  7. Kastamonu
  8. İzmir
  9. Eskişehir
  10. Çorum
  11. Çankırı
  12. Bursa
  13. Bolu
  14. Bilecik
  15. Balıkesir
  16. Aydın
  17. Ankara
  18. Meteoroloji
  19. GÜNCEL Haberleri

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Fışkırdı resmen! Lüks aracın bagajında bulundu
    1. Fışkırdı resmen! Lüks aracın bagajında..
    2. İzmir'de dev operasyon! Çok sayıda..
    3. İstanbul'da kritik gün! Yollara dikkat
    4. Trump'ı kim takar! İyice yerleştiler
    5. İnce: Talimat veriyorum, gidin imza..
    6. Kukla prenslik darbeci Sisi'yi besliyor!
    7. Günün âyet ve hadisi
    8. Çarkçı Muharrem fazla dayanamadı
    9. Düğmeye basıldı! İzmir'de dev operasyon
    10. Dikkat! Meteorolojiden sağanak uyarısı!
    11. Feci kaza! Düğünden dönen araç tırla..
    12. Aykut Kocaman'dan iddialı açıklamalar:..
    13. Erdoğan'dan muhalefete kötü haber:..
    14. Juventus adım adım şampiyonluğa!
    15. TFF 1. Lig'de play-off eşleşmeleri..
    16. Trabzonspor'da Fatih Tekke ve Gökdeniz..
    17. Sınırda 2 Suudi Arabistan askeri öldü!
    18. Kemal Özdeş'ten galibiyet yorumu:..
    19. AB'den Rusya'ya uyarı!
    20. Ve Erman Toroğlu Şenol Güneş'in..
    Kuveyt Türk
    HDP kimi destekleyecek? Ahmet Hakan açıkladı
    HDP kimi destekleyecek? Ahmet Hakan açıkladı
    Beşiktaş'a kötü haber! Küme düşürülebilir
    Beşiktaş'a kötü haber! Küme düşürülebilir
    Leman'dan skandal karikatür! Şerife Boz'a...
    Leman'dan skandal karikatür! Şerife Boz'a...
    Şahan Gökbakar'dan bir rezil film daha!
    Şahan Gökbakar'dan bir rezil film daha!
    Doğu Perinçek çakıldı! Vatan Partisi'ne imza şoku...
    Doğu Perinçek çakıldı! Vatan Partisi'ne imza şoku...

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Muharrem İnce'den iğrenç espiri: 35 yıllık ülkücüyüm
    Muharrem İnce'den iğrenç espiri: 35 yıllık ülkücüyüm
    Milli Görüşçüler'e şok: 28 Şubatçı Sisi, Saadet Partisi'nden aday adayı oldu!
    Milli Görüşçüler'e şok: 28 Şubatçı Sisi, Saadet Partisi'nden aday adayı oldu!