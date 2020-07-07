Dikkat! Meteoroloji sarı kodla uyardı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan son dakika hava durumu açıklamasında, "Yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve dolu gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul'u ‘sarı' kategoride uyardı.

İstanbul'da etkili olması beklenen şiddetli yağışın bu gece yarısı itibariyle başlaması ve çarşamba günü öğle saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor.