Dikkat! Klimayı 4-6 saat böyle kullanırsanız...

Sıcak havayla birlikte klima kaynaklı yangınlarda da artış oldu. 2020 yılında İstanbul'da 80 klima kaynaklı yangınına müdahale edilirken, 2021 yılının ilk 6 ayında klimaya bağlı 111 yangın çıktı.

"Klimayı 4 saat 6 saat 16-18 derecelerde tutarsanız..."

DHA'nın aktardığı habere göre, İTÜ Enerji Enstitüsü, Yenilenebilir Enerji Anabilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Sevan Karabetoğlu, "Klimayı 4 saat 6 saat 16-18 derecelerde tutarsanız, kompresöre çok yüklenme olur hem de yüksek akım çekerek elektrik tesisatına zarar verirsiniz." dedi.

Klima kullanımlarının yoğunlaşmasıyla, klima yangınlarında da artış yaşandı. 2020 yılında İstanbul'da tüm sene boyunca 80 adet klima yangınına müdahale edilirken, 2021 yılının ilk 6 ayında 111 klima yangını çıktı.

"Klimayı yakan patlamasına sebep olan şey..."

İstanbul Teknik Üniversitesi, Enerji Enstitüsü, Yenilenebilir Enerji Anabilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Sevan Karabetoğlu şu ifadeleri kullandı:

"Klima içerisindeki soğutucu akışkan dediğimiz halk arasında gaz denilen o soğutucuların hiçbiri yanıcı değil. Klimayı yakan patlamasına sebep olan şey aslında temel olarak elektrik tesisatının kontrol edilmemesi. Kompresörün fazla çalışması ve izolasyon malzemelerinin indirgenmesinden dolayı bir kaçak ve yanma söz konusu oluyor. Sadece belli özelliklere sahip bir propan gazı kullanıyor işte bu yanıcı bir gaz ama standart klimalarda böyle bir gaz söz konusu değil. Normal klimalar yüksek basınçla çalıştığı için bu basınçtan dolayı bağlantı noktalarında belli kaçaklar oluyor. Klima yanmaya başladıktan bu basınçla birlikte bir patlama meydana geliyor. Dolayısıyla önce patlayıp yanma durumu söz konusu değil."

"16 derecede çalışan klima yüksek akım çeker"

Sevan Karabetoğlu "Yanmanın ortaya çıkmasının sebebi, kompresörün aşırı çalışması. Bu da klimaların yanlış kullanımından kaynaklanıyor. Normal 'konfor koşulu' dediğimiz 21-22 derece ayarlanması gereken klimalar, yaz aylarında yüksek sıcaklık ve hava koşullarına bağlı olarak 16 derecelere azaltılıyor. Bu da yüksek akım çekiyor, elektrik tesisatına zarar veriyor , yangının çıkma sebebi de elektrik tesisatı ve klima içerisindeki plastik komponentlerin çok olması. Bu plastikler yanmayı kolaylaştırıyor. 16 derecede çalışan klima 30 dakika ile 1 saat içerisinde ortam sıcaklığına etki edecektir. Uzun süre 16 derecede durmak da ergonomik olarak da sağlıklı değil. Klimayı 4 saat 6 saat 16-18 derecelerde tutarsanız, kompresöre çok yüklenme olur hem de yüksek akım çekerek elektrik tesisatına zarar verirsiniz." diye konuştu.