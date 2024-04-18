Dikkat! Kartınızın fotoğrafını kimseye göndermeyin…

Kart fotoğrafları en çok uzaktan yapılan ve kurumsal olmayan alışverişlerde kullanılıyor. Mesajlaşma uygulamalarında kredi kartı ve banka kartının fotoğrafının yayılmasıyla dolandırıcılar paylaşılan kredi kartı fotoğraflarının peşine düştü.

Küçük esnaf ya da sigorta ödemeleri gibi güvenerek gönderiliyor ama özel bilgileriniz başkalarına ait telefonlarda kalıyor. Bu durum kart bilgilerinizin ele geçirilmesine sebebiyet veriyor. Banka ve kredi kartlarınızın içinin boşaltılmasına ve izinsiz kullanılmasına sebebiyet veriyor.

Dolandırıcılık olayları çok fazla arttı. Kredi kartı fotoğrafı paylaşılmaması gerekiyor. Kartlarımızın fotoğrafını paylaştığımızda güvenlik kilidini de deşifre etmiş oluyoruz. Kartlarımızın arka yüzünde bulunan 3 rakamlı CVV kodu kartımızın güvenlik kodu olarak geçiyor. Biz bu kodu paylaştığımızda, bu bilgileri ele geçiren dolandırıcılar kartlarımızla dilediği gibi alışveriş bile yapıyor.

ÖNCE BİLGİLERİNİZİ SONRA PARANIZI ELE GEÇİREBİLİRLER

Dijital ortamda yüzde yüz güven söz konusu değildir. Bir kere görüntüleyip silseniz bile bunların hepsi dijital ortamda depo ediliyor. Gönderdikten sonra silmek bile çözüm olmuyor.