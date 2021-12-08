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Ekonomi Dikkat! İşte altının yeni fiyatı
Ekonomi

Dikkat! İşte altının yeni fiyatı

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda standart altının kilogramı 786 bin 100 liraya çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-12-08 16:41:00 -
Dikkat! İşte altının yeni fiyatı

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 786 bin 100 liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 781 bin 300 lira, en yüksek ise 788 bin 400 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,01 artışla 786 bin 100 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 289 milyon 521 bin 21,21 lira, işlem miktarı ise 369,12 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 317 milyon 451 bin 260 lira düzeyinde gerçekleşti.

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