Dikkat! Isıtıcılar çalışır vaziyetteyken uyumayın!

Kış aylarında elektrikli soba ve ısıtıcılara bağlı yaşanan yangınlara ilişkin Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi İş Sağlığı ve Güvenliği Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Rüştü Uçan, elektrikli ısıtıcıların tehlikeleri ve güvenli kullanımına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Piyasada hangi tür elektrikli ısıtıcılar bulunuyor?

İSG Uzmanı Dr. Rüştü Uçan, kış mevsimi olması nedeniyle elektrikli ısıtıcılarla ilgili yangın riskinin olduğuna işaret ederek, piyasadaki elektrikli ısıtıcıların genellikle quartz, infrared, yağlı radyatör ve fanlı kapalı tip rezistanslı olduğunu ve ayrıca kendi içlerinde etkinlik ve güçlerine göre çeşitlerinin de bulunduğunu anlattı.

Önünde birkaç metre boşluk bırakılmalı…

İnfrared elektrikli ısıtıcılarda ısının, ışıkla taşındığı bilgisini veren Dr. Öğr. Üyesi Rüştü Uçan, “Havayı ısıtmaz, karşısındaki cismi ısıtır. Bu yüzden açık havada kullanımı daha uygundur. İnfrared elektrikli ısıtıcıların karşısındaki yanıcı elyaflı giysiler veya çadır yalıtım malzemeleri gibi kolay alevlenir malzemeler tutuşup yangın çıkarabilir. Bu ısıtıcıların önünde birkaç metre boşluk bırakılmalıdır. İnfrared elektrikli ısıtıcıların karşısına sünger, koltuk gibi yanıcı eşyalar denk gelmemelidir. Bu ısıtıcıların önüne telefon şarj kabloları, HDMI kabloları, diğer cihazların kabloları denk gelmemelidir.” dedi.

Quartz ısıtıcılar ve yağlı radyatörler havayı-ortamı ısıtıyor

Quartz ısıtıcılar ve yağlı radyatörlerin havayı-ortamı ısıttığını kaydeden Dr. Öğr. Üyesi Rüştü Uçan, şu bilgileri verdi:

“-Yağlı radyatörler çalışırken havayı ve ortamı ısıtır, hemen soğumaz. Bu yüzden diğerlerine göre daha etkilidirler. Ayrıca infrared ya da quartz gibi açıkta kızgın tüp ve rezistans içermediğinden daha güvenlidir.

-Genel olarak ısıtıcının kendi güç kablosu yıpranmamış olmalı, fiş priz bağlantısında gevşeklik olmamalıdır.

-Mutlaka topraklı priz kullanılmalıdır. Devrede kaçak akım rölesi bulunması şarttır.

-Isıtıcı nemli ve ıslak yerlerde kullanılmamalıdır.

-Çocuklardan ve evcil hayvanlardan uzak tutulmalıdır.

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Çalışır vaziyetteyken uyumamalı!

-Bu tipi ısıtıcılar çalışır vaziyetteyken uyunmamalıdır. Ya da ev terkedilmemelidir.

-Quarz ve infrared tiplerde soba devrilme emniyeti olmalı.

-Elektrikli ısıtıcı kullanımında öncelikle elektrik tesisatının uygun olması gerekir.

-Tesisattaki gevşeklikler en büyük yangın tehlikesidir.

-Prizdeki gevşeklikler, uzatma kablosundaki gevşeklikler, ısıtıcıdaki gevşeklikler en büyük tehlike noktalarıdır.

-Mümkün olduğu kadar uzatma kablolu grup priz kullanılmamalıdır.

-Zorunlu durumda anahtarlı tip tercih edilmelidir, sık sık fiş tak çıkar yaparak zamanla gevşemeye sebep olunmamalıdır.

-Gevşeklik sonucu meydana gelen yangınlarda kaçak akım röleleri bile etkili olmazlar.

-Uzatma kablosu alınması mutlaka gerekiyorsa, garantisi olan bilinen markalardan alınmalıdır.

-Kablo halı veya kilimlerin altından geçirilmemelidir. Devamlı kullanılıyorsa elektrik işleri yapan yetkiliye hat geçirilmesi faydalı olacaktır.

-Uzatma kablosunun çapı ve özellikleri kullanılan elektrik sobasına uygun olmalıdır.

-Tesisattaki gevşekliğe duyarlı özel röle kullanılabilir (AFDD) (arc fault detection device.)”

Bu röle Türkiye de de pahalı ama bulunabiliniyor

Dr. Öğr. Üyesi Rüştü Uçan, Tesisattaki gevşekliğe duyarlı özel röle cihazının devredeki gevşekliği algıladığını ve devreyi kestiğini ifade ederek, “Amerika’da kullanılıyor. Türkiye de de pahalı ama bulunabiliyor. Bu kaçak akım rölesi değil, yangın koruma rölesi değil başka bir röle.” dedi.