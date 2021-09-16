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Aktüel Dikkat! Her an müzik çıkabilir
Aktüel

Dikkat! Her an müzik çıkabilir

Bursa Büyükşehir Belediyesi Orkestra Şube Müdürlüğü, ‘Dikkat müzik çıkabilir’ sloganıyla geliştirilen proje kapsamında, her an her yerde Bursalıları müzikle buluşturuyor.

Yeniakit Publisher
2021-09-16 19:23:00 -
Dikkat! Her an müzik çıkabilir

Vatandaşın şaşkın bakışları arasında kentin işlek cadde ve mekânlarında unutulmaz ezgilerin melodileri yükselirken ‘Dikkat Müzik Çıkabilir’  sloganıyla gerçekleştirilen proje renkli görüntülere sahne oluyor. Proje kapsamında bugüne kadar kentin farklı noktalarında Bursalıları müzikle buluşturan Büyükşehir Belediye Bandosu’nun son durağı tarihi çarşı bölgesi oldu. Alışveriş için çarşı bölgesinde bulunan vatandaşlar, kendilerini bir anda coşkulu bir konserin içinde buldu. Hareketli şarkılarla alanı dolduranlara müzik ziyafeti çeken bando,  vatandaşlara uzun süre hatıralarında kalacak bir sürpriz yaptı. Vatandaşlar da bu renkli anıyı ölümsüzleştirmek için mini konseriyle cep telefonlarıyla kaydetti.

Renkli etkinlikte Büyükşehir Belediyesi Bando Takımına Orkestra Şube Müdürü Muhterem Çevik de eşlik etti.  Müziği sokağa indiren ve Bursalılara da hoş bir sürpriz yaşatan proje daha da yaygınlaştırılacak. Bursa Büyükşehir Belediyesi Orkestra Şube Müdürlüğü sanatçı ve müzisyenleri şehrin en işlek caddelerinde, tarihi mekânlarında, buluşma noktalarında, alışveriş merkezleri, müzeler, kütüphaneler, okul ve hastanelerde unutulmaz ezgilerin renkli melodileri ile vatandaşı selamlayacak.

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