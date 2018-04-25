Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Dikkat! Her 100 hamilelikten birinde görülüyor...

Kadın Hastalıkları, Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Op. Dr. Seval Taşdemir, dış gebeliğin önemine değinerek, önemli açıklamalarda bulundu.

25 Nisan 2018 Çarşamba 12:32
Dikkat! Her 100 hamilelikten birinde görülüyor...

Türkiye'de sık görülen dış gebeliğin döllenen yumurta hücresinin fallop tüpü içine yerleşip gelişmesi olduğunu belirten Op. Dr. Seval Taşdemir, embriyonun yerleşmesi gereken doğal yerin rahim içi olduğunu fakat çeşitli sebeplerle embriyoların fallop tüplerine ya da farklı alanlara yerleşme ihtimalinin de bulunduğunu söyledi.

CİDDİ KANAMALARA YOL AÇABİLİR

Dış gebeliğin her 100 hamilelikten birinde görüldüğüne dikkat çeken Op. Dr. Seval Taşdemir, döllenmiş yumurtanın fallop tüpü içinde büyümesinin tüpün patlamasına ve ciddi kanamalara neden olabileceğine dikkat çekti.
Op. Dr. Taşdemir sözlerine şöyle devam etti: ''Dış gebelikte tıpkı hamilelikte olduğu gibi mide bulantısı, memelerde şişlik, adet gecikmesi görülebilir. Bu belirtilerin yanı sıra anormal kanamalar ve ağrılar da dış gebeliğin belirtileri arasında yer alır. Hiçbir belirti vermediği de olur. Erken teşhis annenin tüpünde hasar meydana gelmeden tedavi edilmesine imkan sağlar''.

Dış gebeliğin genellikle fallop tüplerinin iltihaplanması, zarar görmesi ya da şeklinin bozulmasından ve hormonal dengesizliklerden kaynaklanabileceğine değinen Op. Dr. Taşdemir, pelvik enfeksiyon, uygunsuz şartlarda yapılan kürtaj, geç anne olma, sigara kullanımı, kronik kadın hastalıkları ve doğuştan hasarlı tüpler gibi sebeplerin dış gebeliğin gelişmesine neden olabildiğini dile getirdi.

İLAÇLA TEDAVİ EDİLEBİLİR Mİ?

Erken teşhisin düzenli kontroller ile mümkün olduğunu belirten Op. Dr. Taşdemir, ''Çoğunlukla gebelik şüphesi ile ortaya çıkıyor. Jinekolojik muayenede şiddetli karın ağrısı, ele gelen kitle; ultrasonografide batın içi kanama, ektopik gebelikle ilgili bir yapı tespiti, kanda BhCG ve laparoskopi yapılması teşhis için yardımcı faktörlerdir. Erken tanı sayesinde henüz tüp hasar görmeden kapalı cerrahi operasyon veya ilaç ile tedavi edilebilir'' dedi.
Op. Dr. Taşdemir, dış gebeliğin tekrar etme ihtimali olduğunu vurgulayarak, erken teşhise rağmen tüplerin hasar görebileceğini, dış gebeliklere zamanında müdahale edilmediği takdirde hayati risk taşıdığını belirtti.

Normal gebelikle benzerlik gösterdiğinden bazen geç fark edildiğini, ilerleyen dönemlerde bulguların gebelikte olduğu gibi seyretmediğini ve kanamalar görüldüğü ifade eden Op. Dr. Taşdemir, ''Genellikle bu aşamada şüphelenip hekime başvurulur. Kanamayı durdurmak için cerrahi yönteme başvurulabilir. Günümüzde dış gebelik için erken teşhis ve tanı olursa ameliyatsız ilaç tedavisi ile tedavi edilebilir'' şeklinde konuştu

Haber Tarihi: 25 Nisan 2018 Çarşamba 12:32
  1. doğum
  2. gebelik
  3. anne
  4. bebek
  5. bebek sağlığı

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    CHP'den İnce'nin açıklamalarına ilk yorum
    1. CHP'den İnce'nin açıklamalarına ilk..
    2. CHP'li Tezcan isim vermekten çekindi!
    3. Kılıçdaroğlu'nun yüzü şekilden şekile..
    4. Rusya'dan ABD'ye karşı hamle!
    5. Hacivat ve Karagöz İngiltere'de..
    6. Rusya'dan Flaş açıklama! Nükleer silah..
    7. Dikkat! Her 100 hamilelikten birinde..
    8. FETÖ'cülerden 'terör saldırısı' yalanı
    9. Rıza Çalımbay: Kenetlenmemiz lazım
    10. Kemal'i satıp Muharrem'i parlatmaya..
    11. Altay tankının seri üretimine başlanıyor
    12. 'Gül kararını açıklamak için yıl..
    13. Ruhani'den Trump'a sert eleştiri!..
    14. 90 yaşındaki mobilya ustası:..
    15. Lüks sitede korkunç olay!
    16. Şenol Güneş ifadeye çağrıldı!
    17. 57’nci Alay Vefa yürüyüşü
    18. Özbekistan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a..
    19. Cinsel ürün satan mağazalara yasak
    20. CHP'nin anketçisinden bomba iddia:..
    AK Parti'den Davutoğlu ve Gül görüşmesine ilk yorum
    AK Parti'den Davutoğlu ve Gül görüşmesine ilk yorum
    Abdullah Gül: Büyük bir memnuniyet duydum
    Abdullah Gül: Büyük bir memnuniyet duydum
    AK Parti'den flaş HÜDA-PAR açıklaması
    AK Parti'den flaş HÜDA-PAR açıklaması
    Şaşırmadık! Pornocu Şahin K.'nın Adnan Oktar'la ilişkisi...
    Şaşırmadık! Pornocu Şahin K.'nın Adnan Oktar'la ilişkisi...
    İşte AK Parti'nin tek başına oy oranı
    İşte AK Parti'nin tek başına oy oranı

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Meral Akşener'den Abdullah Gül çıkışı!
    Meral Akşener'den Abdullah Gül çıkışı!
    Erbakan Ödüllerine Abdullah Gül ile Karamollaoğlu birlikte katıldı
    Erbakan Ödüllerine Abdullah Gül ile Karamollaoğlu birlikte katıldı