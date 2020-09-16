Dikkat! Hava sıcaklıkları...

Hava sıcaklıkları, mevsim normallerinin üzerinde seyrederken dikkat çeken bir açıklama geldi.

Hava sıcaklığının cuma gününden itibaren düşmeye başlayacağı bildirildi.

İstanbul'da ise sıcaklıkların 30 dereceden 22'ye düşeceği belirtildi.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde de hava sıcaklıklarının hissedilir derece düşeceği ifade edildi.

Ülke genelinde sıcaklıkların cuma gününden itibaren düşmeye başladığı bildirildi.

NTV'nin haberine göre, sıcaklıkların üç gün daha yüksek devam edeceği, fakat hafta sonundan itibaren düşüşe geçeceği, başka bir deyiş ile; sonbaharın başladığı ve uzun kolluların gardıroptan çıkacağı kaydedildi.

Sıcaklık düşüşü ile beraber Ege ve Marmara'da yer yer gök gürültülü sağanak yağışlar yaşanacak.

İstanbul'da yarın sıcaklığın 30 derece olacağı ama cumartesi günü hissedilen sıcaklıkların rüzgarların etkisi ile beraber 22 dereceye düşmesi bekleniyor.

Denize girmeyi düşünenlere kötü haber

Cuma geceden itibaren Marmara Bölgesi'nin serinleyeceği fakat cumartesi bu serin havanın daha etkili olacağı ifade edilirken, denize gitme planı yapanlara kötü haber verildi.

Soğuk hava dalgası ile birlikte hemen hemen bütün ülkenin serinleyeceği; en fazla düşüşün Marmara ve Karadeniz bölgelerinde görülmesi bekleniyor. Marmara ve Karadeniz'de sıcaklıkların 5-6 derece, Güneydoğu ve Akdeniz'de ise 3-4 derece düşeceği vurgulandı.

Ayrıca, serin hava ile beraber Marmara ve Ege'de yaz yağış görülecek.

Güneydoğu Anadolu bile...

Sıcaklıkların yüksek olduğu Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde de bile serinlemenin yaşayacağı bildirildi.

Hafta sonu hava nasıl olacak?

İstanbul'un sıcak olacağı, rüzgarın hızını azaltacağı, hafta sonu ise 6 derece serinleme olacağı kaydedildi.

Ankara'da 2 gün daha sıcaklık beklenirken İzmir'de ise rüzgar zayıflıyor.

Bursa'nın sıcak olacağı bildirilirken Antalya'nın nemli olacağı hissedilen sıcaklığın 36 derece olacağı ifade edildi.

Marmara'da rüzgar hafiflerken sıcaklıklar ise artacak.

İç Anadolu Bölgesi'nde iki gün daha sıcaklık beklenirken hafta sonu 5 derece serinleme yaşanacak.

Ege'de devam eden bunaltıcı sıcaklıkların hafta sonu yerini daha serin havaya bırakacağı vurgulandı.



Akdeniz nemli ve bunaltıcı bir havada olacakken Güneydoğu'da ise sıcaklık 38-39 derecelerde olacak. Doğu Anadolu açık ve yine sıcak beklenirken Karadeniz'de ise rüzgarlar sıcak esecek, hafta sonu sağanak yağışlar beklenecek.