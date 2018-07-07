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Dikkat: Güneş çarpması öldürebilir!

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Ümit Pirim, çocuklarda güneş çarpmasının ölümle sonuçlanabileceği gibi kalıcı hasar da bırakabileceğini söyleyerek tüm aileleri sıcak yaz günlerinde tedbirli olmaları için uyardı.

07 Temmuz 2018 Cumartesi 15:05
Dikkat: Güneş çarpması öldürebilir!

Pirim, hava sıcaklıklarının 38 dereceyi bulmaya başladığı şu günlerde ebeveynleri yaz güneşine karşı uyardı: “Çocuklarda ilerlemiş sıcak çarpması vakaları oldukça tehlikelidir. Maalesef tedavi edilse bile hastaların yüzde 20’si ölür. İyileşenlerin sinir sistemlerinde kalıcı hasarlar oluşabilir.

‘GÖLGE KURALINI ÖĞRETİN’

Pirim, güneş ışınlarının en kuvvetli olduğu sabah 10.00 ile öğleden sonra 16.00 saatleri arasında çocukların doğrudan güneşin altında bırakılmaması gerektiği de önemle vurgulayarak şöyle devam etti: “Çocuğunuza gölge kuralını öğretin. Şapka, uzun kollu tişört gibi koruyucu elbiseler giydirin. Bebek 6 aydan küçükse koruyucu krem sürmektense koruyucu elbise ve gölgelikli bebek arabası kullanın. Her iki ultraviyole dalgasına yani UVA ve UVB’ye karşı koruyucu, koruma faktörü en az +30 olan ürünleri tercih edin, bu kremleri çocuğunuz güneşe çıkmadan yarım saat önce sürün.”

Haber Tarihi: 07 Temmuz 2018 Cumartesi 15:05
  1. Güneş çarpması
  2. Açıklama

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