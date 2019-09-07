0553 313 94 23

Dikkat eksikliğini okçulukla yendi

- Babasının yönlendirmesiyle dört yıl önce okçuluğa başlayan 15 yaşındaki İpek Güneş, dikkat eksikliğini bu sporla yenerek hem derslerinde başarılı oldu hem de rekor kırarak şampiyonluklar kazandı- İpek Güneş:"Okçuluğa başladıktan sonra dikkat eksikliğimi yendim. Artık dikkat dağınıklığım yok. Derslerime de daha iyi odaklanabiliyorum"

07 Eylül 2019 Cumartesi 11:04
Dikkat eksikliğini okçulukla yendi


KIRŞEHİR (AA) - ABDULLAH YILDIZ - Kırşehir'de babasının yönlendirmesiyle okçuluğa başlayan 15 yaşındaki İpek Güneş, dikkat eksikliğini bu sporla yenerek hem derslerinde başarılı oldu hem de şampiyonluklar kazandı.

Küçüklüğünde hem hiperaktif olması hem de dikkat eksikliği yaşaması nedeniyle babası tarafından spora yönlendirilen İpek, basketbol, masa tenisi ve yüzmeye giderek kendini geliştirmeye çalıştı. Bu sporların olumlu gelişme sağlamaması nedeniyle babası tarafından dört yıl önce okçuluk kursuna yazdırılan İpek'in hayatı, bu girişimden sonra değişti.

Okçulukta kendisini geliştirmesiyle dikkat dağınıklığını da yenen İpek, Kırşehir şampiyonluklarıyla başlayan başarı çıtasını daha da yükselterek Türkiye şampiyonluğu ve sıralama rekorları elde etti.


- İpek: "Dikkat eksikliğimi yendim"


Dört yılda büyük bir gelişim gösteren İpek Güneş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, okçuluk sayesinde hem dikkat eksikliğini yendiğini hem de büyük başarılara imza attığını söyledi.

Gelibolu'da düzenlenen Minikler Zafer Kupası Okçuluk Türkiye Şampiyonası'nda üçüncülük elde dererek Türkiye derecelerine başladığını ifade eden İpek, 2016 yılındaki Okul Sporları Türkiye Şampiyonası'nda kendi kategorisinde altın madalya ve sıralama rekoru, 2017 yılında gerçekleştirilen Minikler Salon Şampiyonası'nda sıralama birincisi ve Türkiye rekoru, aynı yıl yapılan Minikler Türkiye Şampiyonası'nda da sıralama birinciliği başarılarını kazandığını belirtti.

Geçen yıldan itibaren gençler kategorisinde mücadele ettiğini anlatan İpek, bu sporun en büyük katkısının dikkat eksikliğini yenmesi olduğunu vurguladı.

Benzer rahatsızlığı bulunan çocuklara okçuluğu tavsiye eden İpek, şöyle konuştu:

"Bende dikkat dağınıklığı vardı. Masada oturamıyor, ders çalışamıyor, test çözemiyordum. En fazla yarım saat odaklanabiliyordum. Derslerde yerimde duramıyordum. Buraya geldikten sonra düzenli antrenman yaptığım için bir saat hatta daha fazla test çözmeye başladım. Şimdi aralıksız 3 saat ders çalışabiliyorum. Bu sporda odaklanma durumu önemli. Yay çektikten sonra sadece siz ve hedef var. Dışarıyı da duymamamız gerekiyor. İsteyerek bu sporla uğraştığım için sürekli antrenman yapıyorum. Daha çok odaklanmaya başladım. Bana da iyi geldiği için devam ettim. Okçuluğa başladıktan sonra dikkat eksikliğimi yendim. Artık dikkat dağınıklığım yok. Derslerime de daha iyi odaklanabiliyorum."

Başarılı sporcunun antrenörü Yahya Ulaş ise 2013 yılından beri devam ettikleri okçuluk sporunda çok sayıda Türkiye şampiyonu, bir de gençler Avrupa şampiyonu çıkardıklarını dile getirdi.

İpek'in de bu başarılı sporculardan biri olduğunu aktaran Ulaş, "İpek, dikkat dağınıklığı ve odaklanma problemi ile gelmişti. Sonrasında çalışıp kendini geliştirerek odaklanma becerisini kazandı. Derslerine daha iyi odaklanabiliyor ve okçulukta şu anda Türkiye'nin önemli sporcuları arasında." şeklinde konuştu.


Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 07 Eylül 2019 Cumartesi 11:04
  1. İpek Güneş
  2. Kırşehir
  3. okçuluk

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Başkan Büyükkılıç, Yamula Patlıcanı Tanıtım Etkinliği’nde
    1. Başkan Büyükkılıç, Yamula Patlıcanı..
    2. Sezonu başkanla açtılar
    3. 1 ayda 5 kilo verdiren mucize bal..
    4. Tekirdağ'da feci kaza! Otomobille cip..
    5. Eminevim İzmir Enternasyonal Fuarı’nda..
    6. Akşamlar Birlikte Güzel etkinliği..
    7. Odunpazarı’nda zabıta ve vatandaş el..
    8. Toprak sempozyumunda halk dansları..
    9. ABD'ye "demir dışı metal" ihracatı..
    10. İmamoğlu’nun yıkım furyasında tam gaz!..
    11. (Özel) Lösemi hastası çocuklara..
    12. Tekirdağ'da otomobille cip çarpıştı: 1..
    13. Vali Arslantaş, Yazıcıoğlu’nun ölüm..
    14. "Maarif okulları, Bosna Hersekliler..
    15. İstanbul'da korkutan yangın!
    16. "Sahamızda kayıp istemiyoruz"
    17. CHP zulmüne mahkeme ‘dur’ dedi
    18. Fatih’te ahşap bina alev alev yandı
    19. Demirözü İlçesinde ağaçlandırma..
    20. HDP binası önündeki annelere destek..
    21. AK Parti Bayburt il yönetimi, Vali..
    22. İliç ilçesinde okul güvenliği..
    23. Leventpınar köyünde çıkan yangında..
    24. Kırıkhan’da metruk binalar yıkılıyor
    25. (Özel) HDP önünde eylem yapan annelere..
    26. Sahte ve kaçak içki operasyonlarıyla..
    27. Gürbulak'ta 73 kilogram Afyon sakızı..
    28. Sakarya’da römorktan düşen şahıs..
    29. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) uzman..
    30. 800CK hattı seferleri sona eriyor
    Soylu'dan İstanbul'a kayyım açıklaması
    Soylu'dan İstanbul'a kayyım açıklaması
    Rus lider Putin'den Kılıçdaroğlu'na cevap niteliğinde açıklama: Türkiye'nin S-400'leri...
    Rus lider Putin'den Kılıçdaroğlu'na cevap niteliğinde açıklama: Türkiye'nin S-400'leri...
    Tendürek Dağı'nda öldürülen terörist bakın kim çıktı!
    Tendürek Dağı'nda öldürülen terörist bakın kim çıktı!
    Kürt çocuğu Kandil’de, Buldan’ın çocuğu tatilde
    Kürt çocuğu Kandil’de, Buldan’ın çocuğu tatilde
    Süleyman Soylu: Belediye işi şov işi değildir, arkadaşlara talimatı verdim
    Süleyman Soylu: Belediye işi şov işi değildir, arkadaşlara talimatı verdim

    Günün Karikatürü

    7 Eylül 2019
    Yusuf Kaplan'dan dikkat çeken Kaftancıoğlu, İmamoğlu ve Alparslan Kuytul çıkışı!
    Yusuf Kaplan'dan dikkat çeken Kaftancıoğlu, İmamoğlu ve Alparslan Kuytul çıkışı!
    Optimar Araştırma'dan kayyım yorumu: İBB'de kayyım atanmaz ama Süleyman Soylu'nun dedikleri...
    Optimar Araştırma'dan kayyım yorumu: İBB'de kayyım atanmaz ama Süleyman Soylu'nun dedikleri...