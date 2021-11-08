  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Kadın - Aile Dikkat eksikliğine iyi gelen yiyecekler
Kadın - Aile

Dikkat eksikliğine iyi gelen yiyecekler

Yoğun çalışma saatleri, yetersiz beslenme ve hareketsiz hayat düzeni nedeniyle dikkat dağınıklığı çok fazla kişinin şikâyetçi olduğu bir sorun haline geldi.

Yeniakit Publisher
2021-11-08 22:32:00 - 2021-11-08 22:34:33
Dikkat eksikliğine iyi gelen yiyecekler

Yoğun çalışma saatleri, yetersiz beslenme ve hareketsiz hayat düzeni nedeniyle dikkat dağınıklığı çok fazla kişinin şikâyetçi olduğu bir sorun haline gelmeye başladı. Siz de odaklanmakta güçlük çekiyor, konsantrasyon sorununuz olduğunu düşünüyorsanız, bu besinler size yardımcı olabilir.

Dikkat eksikliğine iyi gelen yiyecekler

Omega-3 yağ asidi içeren besinler: Düzenli çinko ve Omega-3 alımı beyin sağlığı için önemlidir. Ton balığı, alabalık, dil balığı, somon ve sardalya gibi yağlı balıklar Omega-3 yağ asitleri ve çinko bakımından zengindir.

Kırmızı ve turuncu renkli sebzeler: Özellikle domates, havuç ve kırmızı biberde bulunan antioksidan beynin daha uzun süre sağlıklı kalmasını sağlıyor.

Protein: Balık, yumurta, baklagil ve az yağlı süt ürünlerindeki zengin protein içeriği, beyindeki nörotransmitterler tarafından kullanılıyor.

B vitamini: Yapılan araştırmalarda dopamin seviyesini arttıran B-6 vitamininin dikkat sorunu olanlarda olumlu etkileri görüldü. Et, balık, yağsız süt, yoğurt, muz, yeşil yapraklı sebzeler ve kuru baklagillerde B vitamini bulunmaktadır.

Kan şekerini dengelemek de dikkat eksikliğini önlemede büyük rol oynuyor. Bu nedenle lif oranı yüksek tam tahıllı yiyecekler tüketmek yardımcı olabilir. Keten tohumu, elma, portakal, armut, incir, kuru erik, kuru kayısı gibi yaş ve kuru meyveler, nohut, mercimek gibi kurubaklagiller, kuru yemişler ve yağlı tohumlar, bezelye…

 

 

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Dilipak açıkladı: Türkiye'nin petrol ihtiyacını karşılayabilir
Gündem

Dilipak açıkladı: Türkiye'nin petrol ihtiyacını karşılayabilir

Kenevirle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulunan Yeni Akit gazetesi yazarı Abdurrahman Dilipak, "Türkiye'nin petrol ihtiyacını karşılayab..
İzmit Körfezi’nde 50 yıl sonra görüldü
Gündem

İzmit Körfezi’nde 50 yıl sonra görüldü

İzmit Körfezi’nde, 50 yıl sonra görülen dev orkinos balığından sonra, bu defa da en son 2 yıl önce Kasım ayında görülen ve nesli tükenmekte ..
Avrupa'da F-35 depremi... Kriz çıkabilir
Dünya

Avrupa'da F-35 depremi... Kriz çıkabilir

İspanya'nın 50 adet F-35 alma planı Fransa ve Almanya ile ortak olarak yürüttüğü "Geleceğin Muharebe Hava Sistemi" (FCAS) programında krize ..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay