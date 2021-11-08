Yoğun çalışma saatleri, yetersiz beslenme ve hareketsiz hayat düzeni nedeniyle dikkat dağınıklığı çok fazla kişinin şikâyetçi olduğu bir sorun haline gelmeye başladı. Siz de odaklanmakta güçlük çekiyor, konsantrasyon sorununuz olduğunu düşünüyorsanız, bu besinler size yardımcı olabilir.

Dikkat eksikliğine iyi gelen yiyecekler

Omega-3 yağ asidi içeren besinler: Düzenli çinko ve Omega-3 alımı beyin sağlığı için önemlidir. Ton balığı, alabalık, dil balığı, somon ve sardalya gibi yağlı balıklar Omega-3 yağ asitleri ve çinko bakımından zengindir.

Kırmızı ve turuncu renkli sebzeler: Özellikle domates, havuç ve kırmızı biberde bulunan antioksidan beynin daha uzun süre sağlıklı kalmasını sağlıyor.

Protein: Balık, yumurta, baklagil ve az yağlı süt ürünlerindeki zengin protein içeriği, beyindeki nörotransmitterler tarafından kullanılıyor.

B vitamini: Yapılan araştırmalarda dopamin seviyesini arttıran B-6 vitamininin dikkat sorunu olanlarda olumlu etkileri görüldü. Et, balık, yağsız süt, yoğurt, muz, yeşil yapraklı sebzeler ve kuru baklagillerde B vitamini bulunmaktadır.

Kan şekerini dengelemek de dikkat eksikliğini önlemede büyük rol oynuyor. Bu nedenle lif oranı yüksek tam tahıllı yiyecekler tüketmek yardımcı olabilir. Keten tohumu, elma, portakal, armut, incir, kuru erik, kuru kayısı gibi yaş ve kuru meyveler, nohut, mercimek gibi kurubaklagiller, kuru yemişler ve yağlı tohumlar, bezelye…