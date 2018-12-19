Dikkat eksikliği ve dikkat dağınıklığı arasındaki farklar

DİKKAT DAĞINIKLIĞI, DİKKAT EKSİKLİĞİNDEN FARKLIDIR

Dikkat dağınıklığı, fiziki ya da zihinsel olarak bir işle uğraşırken dikkatin dağılması ve yetersiz konsantrasyon olarak tanımlanabilir. Dikkat dağınıklığı ile dikkat eksiliğini birbirinden ayırmak gerekir. Dikkat eksikliği erken çocukluk yaşlarından itibaren gözlemlenebilen, dikkat süresinin kısalığı, dürtülerin yeterince kontrol edilememesi ve aşırı hareketlilik gibi belirtilerle karakterize edilir. Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB) teşhisi konulan çocuklarda genelde farmakolojik tedavi süreçleri uygulanırken, dikkat dağınıklığı ilaç kullanmaksızın, çeşitli dikkat ve konsantrasyon çalışmaları ile normal düzeye getirilebilmektedir. Okul dönemindeki çocuklarda;

Dersi uzun süre dinleyememek

Öğretmene odaklanmakta güçlük çekme

Farklı uyaranlara karşı dikkatin çabuk kayması

Bir görevi sürdürmede ve ödev yapmakta sorun yaşanması

Uzun süre aynı görevin sürdürülememesi

Yapılan görevlerin eksik gerçekleştirilmesi

Okul başarısında düşüklük, düzensizlik

Sorumluluk alamama vb. durumlarda kesinlikle sorunun nörolojik olup olmadığı bir uzman yardımıyla araştırılmalıdır.

NELER YAPILMALI?

Dikkat dağınıklığı olan kişilerin ilgisiz kaldıkları alanla ilgili motive edilmeleri dikkat dağınıklığını büyük oranda azaltır. Bunun dışında;

Düzenli uyku

Dengeli beslenme

Spor

B12 ve Omega 3 gibi vitamin destekleri

Psikolog rehberliğinde tedavi süreçleri ve gerekli görüldüğü takdirde uzman hekim kontrolünde ilaç kullanımı dikkat dağınıklığını ortadan kaldırabilir.

Dikkat süresini uzatmak amacıyla bazı dikkat egzersizleri yapmak da olumlu sonuçlar vermektedir. Bu konuda uzmanların tavsiye edeceği dikkat geliştirme etkinliklerini yapmak gerekir.

KİTAP OKUMAK DİKKAT DAĞINIKLIĞI İÇİN İYİ BİR ÇÖZÜM

Kitap okumak, ruhu sakinleştirdiğinden dikkatin uzun süre belli bir noktaya odaklanması için iyi bir çözümdür. Bunun yanında çocukların kitap okurken bazı harfleri bulup altını çizerek dikkat egzersizi yapması önemli bir adımdır. Örneğin kitaptaki tüm t, k, ve m harflerini bulmayı ve altını çizmesi için bir oyun geliştirebilirsiniz. Bunun yanında kitapta geçen bazı kelimeleri bulmaya odaklanmasını sağlayabilirsiniz.

