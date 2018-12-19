Dikkat eksikliği ve dikkat dağınıklığı arasındaki farklar
Dikkat dağınıklığının basit bir problem olmaktan çıkıp, bir sağlık sorununa dönüştüğünü söyleyen Eğitim Koordinatörü Yusuf Yıldırım, dikkat dağınıklığına dair bilinmesi gerekenleri anlattı.19 Aralık 2018 Çarşamba 23:50
DİKKAT DAĞINIKLIĞI, DİKKAT EKSİKLİĞİNDEN FARKLIDIR
Dikkat dağınıklığı, fiziki ya da zihinsel olarak bir işle uğraşırken dikkatin dağılması ve yetersiz konsantrasyon olarak tanımlanabilir. Dikkat dağınıklığı ile dikkat eksiliğini birbirinden ayırmak gerekir. Dikkat eksikliği erken çocukluk yaşlarından itibaren gözlemlenebilen, dikkat süresinin kısalığı, dürtülerin yeterince kontrol edilememesi ve aşırı hareketlilik gibi belirtilerle karakterize edilir. Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB) teşhisi konulan çocuklarda genelde farmakolojik tedavi süreçleri uygulanırken, dikkat dağınıklığı ilaç kullanmaksızın, çeşitli dikkat ve konsantrasyon çalışmaları ile normal düzeye getirilebilmektedir. Okul dönemindeki çocuklarda;
Dersi uzun süre dinleyememek
Öğretmene odaklanmakta güçlük çekme
Farklı uyaranlara karşı dikkatin çabuk kayması
Bir görevi sürdürmede ve ödev yapmakta sorun yaşanması
Uzun süre aynı görevin sürdürülememesi
Yapılan görevlerin eksik gerçekleştirilmesi
Okul başarısında düşüklük, düzensizlik
Sorumluluk alamama vb. durumlarda kesinlikle sorunun nörolojik olup olmadığı bir uzman yardımıyla araştırılmalıdır.
NELER YAPILMALI?
Dikkat dağınıklığı olan kişilerin ilgisiz kaldıkları alanla ilgili motive edilmeleri dikkat dağınıklığını büyük oranda azaltır. Bunun dışında;
Düzenli uyku
Dengeli beslenme
Spor
B12 ve Omega 3 gibi vitamin destekleri
Psikolog rehberliğinde tedavi süreçleri ve gerekli görüldüğü takdirde uzman hekim kontrolünde ilaç kullanımı dikkat dağınıklığını ortadan kaldırabilir.
Dikkat süresini uzatmak amacıyla bazı dikkat egzersizleri yapmak da olumlu sonuçlar vermektedir. Bu konuda uzmanların tavsiye edeceği dikkat geliştirme etkinliklerini yapmak gerekir.
KİTAP OKUMAK DİKKAT DAĞINIKLIĞI İÇİN İYİ BİR ÇÖZÜM
Kitap okumak, ruhu sakinleştirdiğinden dikkatin uzun süre belli bir noktaya odaklanması için iyi bir çözümdür. Bunun yanında çocukların kitap okurken bazı harfleri bulup altını çizerek dikkat egzersizi yapması önemli bir adımdır. Örneğin kitaptaki tüm t, k, ve m harflerini bulmayı ve altını çizmesi için bir oyun geliştirebilirsiniz. Bunun yanında kitapta geçen bazı kelimeleri bulmaya odaklanmasını sağlayabilirsiniz.
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