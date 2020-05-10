Dikkat dağınıklığı nasıl önlenir?

Dikkatsizlik olarak da adlandırılan dikkat dağınıklığı, bebeklikten başlayabilen ve erişkinlikte de görülebilen bir sorundur. Oldukça sık karşılaşılan bir sorun olan dikkat dağınıklığının bazı nedenleri bulunmaktadır. İşte dikkat dağınıklığı ile ilgili bilinmesi gereken tüm detaylar...

Dikkat dağınıklığının nedenleri

- Beyindeki bazı alanlardaki hormonal dengesizlik (DEB gösterenlerin promotor korteks ve üst prefrontal kortekste daha düşük serebral glukoz metabolizmasından söz edilmektedir.)

- Doğum öncesi ve doğum sırası etkenler

- Duyu organlarında (görme – işitme organları) patolojiler

- Psikolojik etkenler.

- Genetik ve çevresel faktörler.

Dikkat dağınıklığının belirtileri

- Sık sık bir oyundan diğerine geçerler.

- Belirli bir şeyle çok kısa süre ilgilenebilirler.

- Sık sık yaralanabilirler.

- Faaliyetleri sürdüremez, yarım bırakırlar.

- Öğrenciler dersi dikkatle dinleyemezler, etrafı ile daha çok ilgilenirler.

- Eşyalarını tam olarak getirmezler, kaybederler.

- Geneelde dağınıktırlar.

- Gelişim düzeyi içinde geç olgunlaşırlar.

- Öğenciler, öğretmenleri ile olan ilişkilerinde sorunlar yaşayabilen, karşılık veren, saygısız, ilgisiz olabilirler.

- Algıladıklarını örgütlemede, organize etmede mesela okuduklarını anlamlandırmada güçlük çekerler. (“p, b, d” harflerini çoğu kez karıştırırlar.)

- İyi arkadaş ilişkileri kurmada zorlanırlar.

Dikkat dağınıklığının tedavisi nasıl olmalıdır?

Dikkat dağınıklığının tedavi sürecinde özel eğitim programlarının uygulanması gerekebilir. Olumsuz davranışların düzeltilmesi ve yerine olumlu davranışların konulması için çeşitli destekleyici ve davranışçı tedavi teknikleri uygulanabilir. Aile terapisi önerilebilir. Dikkat dağınıklığının çok yüksek olduğu durumlarda hekim kontrolünde ilaç tedavisi de söz konusu olabilir.

Peki uzmanlar neler öneriyor?

Uzmanlar, dikkat dağınıklığının çocuklarda daha sık görüldüğünü vurgulayarak çeşitli tavsiyelerde bulunmaktadır. İşte o tavsiyeler...

- Öncelikle dikkat dağınıklığı hakkında bilgi sahibi olunmalıdır.

- Çocuğun davranışları ya da derslerle ilgili yaşadığı sıkıntılar yaramazlık veya tembellik olarak yorumlanmamalıdır.

- Evde verilecek görevlerle dikkat yoğunluğu ve süresi arttırılmalıdır. İlk önce onun da hoşuna giden görevleri tercih edilmelidir.

- Davranışları ile ilgili daha sık geri bildirimde bulunulmalıdır, sonuçlar paylaşılmalıdır.

- Dikkatli davranışlar ödüllendirilebilir. Ödülün her zaman maddi olması gerekmez, ebeveynin ilgisi ve mutlu olduğunu göstermesi yeterli olabilir.

- Çocuk, kendisinden beklenilenin ne olduğunu tam anlamıyla bilmelidir. Bu nedenle beklentiler açıklanmalıdır ve tüm beklentilerde tutarlı olunmalıdır.