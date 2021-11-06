  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Dikkat çeken tahmin! 'Altın 2021 ve 2022'yi böyle kapatabilir' iddiası
Ekonomi

Dikkat çeken tahmin! 'Altın 2021 ve 2022'yi böyle kapatabilir' iddiası

ABD AMRO'nun kıdemli stratejisti Georgette Boele, altın fiyatları için 2021 ve 2022 tahminlerini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-11-06 16:21:00 -
Dikkat çeken tahmin! 'Altın 2021 ve 2022'yi böyle kapatabilir' iddiası

Altın fiyatlarının seyri yatırımcılar tarafından merak edilirken, Hollanda bankası ABN AMRO'nun kıdemli değerli metaller stratejisti Georgette Boele, altın fiyatları ile ilgili iddialarını paylaştı.

Boele, bu sene içinde altın fiyatlarının %7,5 düştüğünü ifade ederek altın fiyatının görünümünün negatif olmayı sürdürdüğünü ileri sürdü.

paraanaliz'in haberine göre; stratejist, sene sonu tahminlerini ons başına 1700 dolar ve 2022 sonu tahminlerini ons başına 1500 dolar olarak tuttuklarını söyledi.

Boele, Amerikan dolarının biraz daha artmasını beklediklerini söyleyerek bunun muhtemelen mütevazi bir artış olacağını iddia etti.

Kıdemli değerli metaller stratejisti, ABD dolarının yükselmesinin genellikle altın fiyatları için olumsuz olduğunu söyledi.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Stüdyo buz kesti! Mete Yarar'dan Lütfü Türkkan'a ve savunmaya geçen muhaliflere zor soru
Medya

Stüdyo buz kesti! Mete Yarar'dan Lütfü Türkkan'a ve savunmaya geçen muhaliflere zor soru

Güvenlik Politikaları Uzmanı Mete Yarar, İYİ Parti Milletvekili Lütfü Türkkan'ın Bingöl'de bir şehit abisine söylediği küfürle ilgili tepki ..
Koronavirüs aşı randevusu al | e Devlet 3.doz aşı randevusu al
Sağlık

Koronavirüs aşı randevusu al | e Devlet 3.doz aşı randevusu al

3.doz korona aşısı kime ne zaman yapılacak? Koronavirüs salgınının sona ermesi için toplumsal bağışıklığın kazanılması gerektiği ifade edili..
Rahatsızlanmıştı! Hakan Ural'ın durumu ağırlaştı
Gündem

Rahatsızlanmıştı! Hakan Ural'ın durumu ağırlaştı

Bir süredir ciddi bir soğuk algınlığıyla mücadele eden Hakan Ural'ın durumu ağırlaştı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Ural, sevenler..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay