Dikkat çeken tahmin! 'Altın 2021 ve 2022'yi böyle kapatabilir' iddiası

Altın fiyatlarının seyri yatırımcılar tarafından merak edilirken, Hollanda bankası ABN AMRO'nun kıdemli değerli metaller stratejisti Georgette Boele, altın fiyatları ile ilgili iddialarını paylaştı.

Boele, bu sene içinde altın fiyatlarının %7,5 düştüğünü ifade ederek altın fiyatının görünümünün negatif olmayı sürdürdüğünü ileri sürdü.

paraanaliz'in haberine göre; stratejist, sene sonu tahminlerini ons başına 1700 dolar ve 2022 sonu tahminlerini ons başına 1500 dolar olarak tuttuklarını söyledi.

Boele, Amerikan dolarının biraz daha artmasını beklediklerini söyleyerek bunun muhtemelen mütevazi bir artış olacağını iddia etti.

Kıdemli değerli metaller stratejisti, ABD dolarının yükselmesinin genellikle altın fiyatları için olumsuz olduğunu söyledi.