Dikkat çeken sözler: Türkiye'nin haklı pozisyonunu desteklemeye devam edeceğiz

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'ndan (DEİK) yapılan açıklamaya göre, DEİK Türkiye-Polonya İş Konseyi, AB-Türkiye Dostluk Grubu Başkanı Ryszard Czarnecki ile dijital toplantıda bir araya geldi.

AB Çalışma Grubu iş birliğinde düzenlenen toplantı, Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, Türkiye'nin Varşova Büyükelçisi Tunç Üğdül, Polonya’nın Ankara Büyükelçisi Jakub Kumoch, DEİK Türkiye-Polonya İş Konseyi Başkanı Ercan Emrah Duman ve iş konseyi üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen AB-Türkiye Dostluk Grubu Başkanı Ryszard Czarnecki, Türkiye’nin jeostratejik konumunun Avrupa Birliği için çok önemli olduğunu ve ikili ilişkilerin ilerleyerek devam etmesi gerektiğini ifade etti.

Czarnecki, bölgede Türkiye’nin öneminin bariz olduğunu ve bunun Avrupalı partnerleri tarafından da anlaşılmasının önemli olduğunu kaydederek, “AB ve Türkiye ilişkilerinin omurgasını ikili ticari ve yatırım ilişkileri oluşturuyor. AB-Türkiye Dostluk Grubu, iş dünyası ile karar vericiler arasında bir köprü görevi görecek. Gümrük Birliği’nin güncellenmesi de bu yüzden önemlidir ve herkesin çıkarınadır. Parlamentoda Gümrük Birliği’nin güncellenmesi konusunu öne çıkarmaya devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

Dış politikada yaşanan gerginliklerin hiçbir zaman uluslararası ilişkilerin menfaatine olmadığını aktaran Czarnecki, “AB ile Türkiye arasında şu anda gündemde olan sorunların tamamı üstesinden gelinebilir konular. Biz parlamentoda Türkiye’nin haklı pozisyonunu desteklemeyi sürdüreceğiz.” değerlendirmesinde bulundu.

Czarnecki, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisinden sonra yaşanacak köklü değişikliklerin her iki tarafın birbirine olan ihtiyacını ortaya sereceğini ve bağları güçlendireceğini ifade etti.

"Czarnecki’nin Avrupa Parlamentosu’nda Türkiye lehine verdiği destek çok değerli"

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı da Polonya’nın Türk öğrencilerin en çok tercih ettiği, bir numaralı destinasyonu olduğunu belirterek, Czarnecki’nin Avrupa Parlamentosu’nda Türkiye lehine verdiği desteğin çok değerli olduğunu belirtti.

Varşova Büyükelçisi Tunç Üğdül ise Türkiye ile Polonya arasındaki ticaret hacmi hedefinin 10 milyar dolar olduğunu hatırlatarak, belirtilen hacme hızla ulaşılacağına inandığını aktardı.

Üğdül, Polonya’da iş ve yatırım yapmak isteyen iş insanlarının sayısının gün geçtikçe arttığını belirterek, iş insanlarının ülkede iş yapabilmeleri için vizelerin kolaylaştırılması ve ihalelerde yaşanan aksaklıkların çözülmesinin önemini vurguladı.

Polonya Ankara Büyükelçisi Jakub Kumoch, Türkiye ve Polonya’nın tarihi geçmişe dayanan iki müttefik ülke olduğunu vurguladı. Komoch, iki ülke arasındaki 6 milyar dolarlık ticaret hacminin potansiyelin çok altında olduğu ifade ederek, ticaret hacmini geliştirmek istediklerinin altını çizdi.

DEİK Türkiye-Polonya İş Konseyi Başkanı Ercan Emrah Duman da Konsey olarak iki ülke arasındaki ticari ve yatırım ilişkilerinin artması için çalışmalara devam ettiklerini belirtti.