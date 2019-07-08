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Dikkat çeken S-500 açıklaması: Uzay saldırılarına karşı koruma sağlayacak

Rusya Silahlı Kuvvetleri Füze Savunma Birliği Komutan Yardımcısı Albay Yuriy Muravkin, S-500 füze savunma sistemlerinin uzay saldırı araçlarına karşı koruma sağlayabileceğini ifade etti.

08 Temmuz 2019 Pazartesi 22:34
Dikkat çeken S-500 açıklaması: Uzay saldırılarına karşı koruma sağlayacak

Rusya Savunma Bakanlığı'nın resmi yayın organı Krasnaya Zvezda gazetesine demeç veren Rusya Silahlı Kuvvetleri Füze Savunma Birliği Komutan Yardımcısı Albay Yuriy Muravkin, S-500 Prometey'lerin imkan ve kabiliyeti hakkında önemli bir açıklama yaptı.

Günümüzde sema ile uzay arasındaki sınırların giderek ortadan kalktığını ve havadaki rakiplerin kademeli olarak hava ve uzay rakibi haline geldiğini belirten Muravkin, "S-500 füze savunma sistemlerinin üretiminin tamamlanması ve devreye alınması çok uzak değil. Yeni sistem, uzay saldırı araçlarına karşı koruma sağlayabilecek" dedi.

'Hem satın alıp hem de üretmek'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya ile mevcut S-400 anlaşmasının tamamlanmasının ardından Türkiye’nin S-500 sistemlerini hem satın alıp hem de Rusya ile müşterek olarak üretmeyi hedeflediğine dair açıklamada bulunmuştu.

Yeni nesil 'karadanhavaya' füze sistemi olan S-500 Prometey, her türlü aerodinamik ve balistik hedefi tespit ve imha etme yeteneğine sahip. S-500'ü sınıfındaki diğer sistemlerden farklı kılan başlıca özelliği, çok uzaklardaki hedeflere de kilitlenebilmesi. 600 kilometre menzile sahip olan S-500 füzeleri, saniyede 7 kilometre hızla ilerleyen 10 balistik füzeyi aynı anda etkisiz hale getirebiliyor.

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Haber Tarihi: 08 Temmuz 2019 Pazartesi 22:34
  1. Rusya Savunma Bakanlığı
  2. S-500 Prometey
  3. S-500
  4. S-500 füze savunma sistemleri
  5. S-500 füze savunma sistemi
  6. S-500 füzeleri

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