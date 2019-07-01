Dikkat çeken S-400 yorumu: Trump, Türkiye'ye bedel ödetebilir

Murathan Seyitoğlu yeniakit.com.tr

Savunma Ekonomisi Uzmanı Yakup Evirgen, Ankara-Washington hattındaki S-400 restleşmesinde gelinen noktayı yeniakit.com.tr’ye değerlendirdi.

“Türkiye’nin S-400 ihtiyacının Erdoğan tarafından izah edilmiş olması önemli”

Ankara-Washington hattındaki S-400 restleşmesinde kritik bir dönemece girildiğini belirten Savunma Ekonomisi Uzmanı Yakup Evirgen, “Türkiye’nin hava savunma ihtiyacı kapsamında S-400’lerin alınmasının gerekliliği bizzat Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Trump’a iletilmiş olması önemlidir. Türk ve ABD tarafının üzerinde hazırlık yaptığı en önemli konu S-400’lerin alımı meselesiydi. Bu konuda her iki tarafın da çok önceden iyi bir şekilde hazırlık yapıldığını söylemek mümkün. Sayın Erdoğan’ın S-400’ler konusu çok iyi izah edilmiş olmalı ki Trump’ın vereceği bir cevap kalmamıştır” şeklinde konuştu.

“Trump’ın zikzaklarına herkes alışkın”

ABD Başkanı Trump’ın S-400’ler konusunda Türkiye’ye destek verir nitelikte yaptığı açıklamayı değerlendiren Yakup Evirgen, şöyle konuştu:

“ABD Başkanı Trump’ın Türkiye’yi anlamış olması, S-400’e yönelik ihtiyacının farkında olması ve bu yönde cümle kurmasını çok çok önemsemiyorum. Yaptığı açıklama önemli ve güzel fakat yarın bu söylediklerini göz ardı ederek farklı açıklamalarda da bulunabilir. Trump’ın dış politika konularında 180 derecede değişiklik olan demeçlerine şahit olduk, bundan sonra da farklı açıklamalar gelebilir. Trump’ın çıkar odaklı zikzakları ülkeleri bıktırmış olsa da yaptığı bu zikzaklara herkesi alıştırdı.”

“Milli politikalar izledikçe tüm sorunları kolayca aşabiliriz”

Türkiye’nin izlediği omurgalı dış politikanın önemine dikkat çeken Yakup Evirgen, “Milli politikalar izlendikçe, ülke içindeki birlik ve beraberliğimiz sürdükçe karşılaştığımız uluslararası tüm sorunları kolayca aşmak mümkündür. S-400’ler konusunda ABD ile bu noktaya gelinmiş olmasını bir örnek olarak görebiliriz.” diye konuştu.

“ABD, Türkiye’ye bedel ödetebilir”

Türkiye’nin S-400’leri satın aldığını ve bundan geri dönüşün mümkün olmadığını hatırlatan Savunma Ekonomisi Uzmanı Yakup Evirgen, sözlerini şöyle tamamladı:

“Türkiye’nin S-400 hamlesi çok doğru ve yerinde bir hamledir. Türkiye hava savunma sistemini tedarik etmek mecburiyetindeydi ve bunu yaptı. ABD, bundan sonra Türkiye’ye bir takım sıkıntılar çıkarabilir, bir takım bedeller ödetebilir. Türkiye olarak birliğimizi, beraberliğimizi korursak her türlü baskının üstesinden gelebiliriz.”