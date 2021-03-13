  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Kur'an okumasına aldananlar iyi okusun! İmamoğlu'ndan İBB personeline zorunlu LGBT eğitimi

Ahmet Hakan'dan CHP'ye salvolar: Beceriksizlikte zirve

Erdoğan'ın müjdesinin detayları belli oldu! 6 ay ödemesiz 500 bin TL'ye kadar destek

Yunanistan’da yayınlanan Osmanlı dizisi ‘pes’ dedirtti! Türkler bakın nasıl gösterildi

Kimi ekmeğini taştan, kimisi de Mustafa Kemal’den çıkarır

Kılıçdaroğlu'nun yalanına Fahrettin Altun'dan tokat gibi cevap: Görmesi için bir kez daha paylaşıyorum

Yunan'a soğuk duş! Türkiye Doğu Akdeniz'de tüm gücü elinde topladı

Erdoğan'ın açıkladığı 'ekonomi reformları' iş dünyasını memnun etti

İstanbul'da Çinli dolandırıcılık şebekesine operasyon! 119 gözaltı var

Devlet neden bunun hesabını sormuyor,?
Spor Dikkat çeken paylaşım! 2 Türkiye Futbol Birinciliği'ne işaret ettiler
Spor

Dikkat çeken paylaşım! 2 Türkiye Futbol Birinciliği'ne işaret ettiler

Süper Lig'de evinde Gençlerbirliği'ni ağırlayacak olan Fenerbahçe, Ankara ekibinin kazandığı 2 Türkiye Futbol Birinciliği'ne dikkat çekti.

Yeniakit Publisher
2021-03-13 18:58:00 -
Dikkat çeken paylaşım! 2 Türkiye Futbol Birinciliği'ne işaret ettiler

Süper Lig'de oynanacak olan Fenerbahçe - Gençlerbirliği mücadelesi öncesinde sarı-lacivertlilerin Gençlerbirliği'nin kazandığı 2 Türkiye Futbol Birinciliği paylaşması dikkat çekti. Fenerbahçe resmi internet sitesinden yapılan maç önü haberinde Gençlerbirliği'nin 1940-1941 ve 1945-1946 sezonlarında yaşadığı birinciliklere vurgu yapılırken şu ifadeler kullanıldı:

"Fenerbahçemiz, Süper Lig'in 30. haftasında, 1940-41 ve 1945-46 sezonlarında Türkiye Futbol Birinciliği'ni kazanan Gençlerbirliği’ni konuk ediyor. 14 Mart Pazar günü Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde oynanacak karşılaşma saat 19.00’da başlayacak. Mücadelede hakem Abdulkadir Bitigen düdük çalacak."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İslam ile alay edip Erbaş'a iftira atan Çapa: Utanmadan yine kafayı çıkarttı!
Gündem

İslam ile alay edip Erbaş'a iftira atan Çapa: Utanmadan yine kafayı çıkarttı!

Halk Tv canlı yayınında kullandığı ifadelerle İslam ile alay edip, Cenab-ı Allah'ı şahit göstererek ahlaksızca, 'Diyanet İşleri Başkanı Amer..
Meral Akşener'den bir skandal daha! HDP'lilere böyle akıl verdi
Gündem

Meral Akşener'den bir skandal daha! HDP'lilere böyle akıl verdi

İP Genel Başkanı Meral Akşener, katıldığı bir canlı yayında terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin vekilleri hakkında TBMM'ye sunulan ..
Bakanlık harekete geçti! Sultan Abdülhamid'in torunundan mektup
Gündem

Bakanlık harekete geçti! Sultan Abdülhamid'in torunundan mektup

Dışişleri Bakanlığı Sultan Abdülhamid Han'ın 4. kuşak torunu Emel Adra'nın koronavirüs tedavisi için devreye girdi. Beyrut'ta koronavirüse y..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay