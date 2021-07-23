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Ekonomi

Dikkat çeken 'kripto para' kararı! Erişim sağlanacağını duyurdu

ABD bankası JP Morgan, varlık yönetimi bölümündeki tüm müşterileri için kripto para birimi fonlarına erişim sağlayacağını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-07-23 23:37:00 -
Dikkat çeken 'kripto para' kararı! Erişim sağlanacağını duyurdu

ABD'nin en büyük bankası JP Morgan, bireysel varlık yönetim müşterilerine beş farklı kripto para fonuna yatırım yapma imkanı sunmaya başladı. Diğer önde gelen bankaların aksine JPMorgan, erişimi yalnızca ultra varlıklı müşterilerle sınırlandırmayacak.

Erişime açılan fonlar arasında Bitcoin, Bitcoin Cash, Ethereum Ethereum Classic ve Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) fonları bulunuyor.

Business Insider'ın haberine göre, danışmalar müşterilere Bitcoin fonlarına yatırım tavsiyesi vermesi hala yasak. Danışmanlar sadece müşterilerden gelen yatırım taleplerini işleme koyacak.

JP Morgan CEO’su Jamie Dimon 2017'de yaptığı açıklamada Bitcoin'i 'dolandırıcılık' olarak nitelendirmiş, Bitcoin ticareti yapan çalışanları işten çıkarmakla tehdit etmişti.

Dimon'ın bu tutumuna rağmen kriptopara fonlarını erişime açmasının arkasında müşterilerden gelen taleplerin olduğu belirtiliyor.

 

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