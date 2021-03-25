Dikkat çeken karar! Kamuda temsil ve ağırlamaya “katı” sınırlama

Kamuda temsil ve ağırlamaya “katı” sınırlama gelecek. Sosyal yardım verilerinin tamamı, belediye yardımları dahil olmak üzere tek sisteme entegre edilecek.

Eylem planında dikkat çeken bazı unsurlar şöyle:

-Kamuda taşıt alımı, kiralanması, temsil ve ağırlama harcamalarına “katı” sınırlama getirilecek.

-Kamuya zamanında ödenmeyen borç, tek bir idare tarafından tahsil edilecek.

-İhalelere katılacak firmaların liyakat ve yetkinlik kriterleri kamuoyu ile paylaşılacak.

-Tarlada ve hallerde kalan ürünler alıcılarla buluşturulacak.

-Yeşil tahvil ihracı

-Sosyal yardım verilerinin tamamı, belediye yardımları dahil olmak üzere tek sisteme entegre edilecek.

-Kartlı ödeme sistemleri, yerli “TROY” markası altında yapılandırılacak.

-Şubesiz bankacılık uygulamalarına imkan sağlanacak.

-Altyapı, ulaşım, enerji, haberleşme, sağlık vb. alanlardaki projelerin sermaye piyasaları yoluyla finanse edilmesi ve bu yatırımlara vatandaşların katılabilmesi sağlanacak.

-Çevreye duyarlı yatırımların finansmanı amacıyla “yeşil tahvil” ihraç edilecek.

-Vatandaşların, bireysel emeklilik sistemindeki bütün fonları alıp satabilmesi sağlanacak.

-Uzaktan çalışma revize edilecek

-18 yaşından küçüklerin bireysel emeklilik sistemine dahil edilmesi sağlanacak.

-Sandık, vakıf gibi kuruluşların birikimleri, BES’e aktarılabilecek.

-Stratejik sektörlerdeki ürünler için yerliliği sağlamak amacıyla alım garantisi verilecek.

-KOBİ’lerin güvence altına alınan alacakları, bankalar nezdinde teminat olacak.

-Uzaktan çalışma mevzuatı, yeni iş modellerine uyum sağlayacak şekilde revize edilecek.

-Kısmi süreli çalışanların hafta tatili, yıllık ücretli izni ve kıdem tazminatına yönelik düzenleme yapılacak.

-Üst düzey kamu görevlerine atanmada mesleki tecrübe şartları güçlendirilecek.

-Kamu görevlilerine başka kurumların yönetim / denetim kurullarında en fazla bir görev verilecek. (Milliyet)