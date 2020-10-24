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Dünya Dikkat çeken itiraf: Erdoğan anahtarları aldı
Dünya

Dikkat çeken itiraf: Erdoğan anahtarları aldı

İtalyan basını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Doğu Akdeniz'de ipleri elinde tuttuğunu belirtti.

Yeniakit Publisher
2020-10-24 16:51:00 -
Dikkat çeken itiraf: Erdoğan anahtarları aldı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, Libyalı askerlere, sahil güvenlik eğitimi verilmeye başlandığını duyurdu. Libya Silahlı Kuvvetleri'ne destek kapsamında Su Altı Savunma (SAS) eğitimleri de verildiği bildirildi. Türkiye'nin Libya ile olan ilişkilerini geliştirmesi, İtalyan medyasının dikkatini çekti.

İtalyan medyası, Afrika'dan Avrupa'ya göçmen akışının ağırlıklı olarak Libya-İtalya hattında olması sebebi ile durumu mercek altına aldı. Avrupa'ya göç rotasının Türkiye'nin kontrolüne geçtiği belirtildi.

"Erdoğan anahtarları aldı"

Avvenire gazetesi, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa'dan doğu rotasındaki göç akışının yönetimi için anahtarları aldı." ifadelerini kullandı.

"Erdoğan'ın ellerinde"

Il Manifesto, "Göçmenlerin Libya rotası Erdoğan'ın ellerinde" başlığını atarak, "Türklerin amacı Libya'da üstünlüklerini vurgulamak ve İtalyanlara bir tokat atmak idiyse, Libya Sahil Güvenliği'nin kontrollerinde olduğunu duyurmaktan daha iyisini yapamazlardı." denildi.

Gazete ayrıca Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter paylaşımındaki fotoğraflara işaret ederek, "Ankara'nın silahlı güçleri, İtalya'nın 2018'de Trablus'a hediye ettiği 2 devriye botunun üzerinde görülüyor." ifadesine yer verdi.

"Bize yeni bir darbe"

"Türkiye Libya Sahil Güvenliği'nin kontrolünü ele geçirdi" başlığını atan La Repubblica gazetesi de "Türk Silahlı Kuvvetleri, Libya Sahil Güvenliği'ni eğitmeye başladı. Bu bizim Trablus üzerindeki nüfuzumuza yeni bir darbe teşkil ediyor, çünkü şimdiye kadar bunu İtalyan askeri misyonu gerçekleştiriyordu." ifadelerini paylaştı.

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