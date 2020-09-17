Dikkat çeken ifadeler: Onun ağzından çıkan sözler, Gülen'in sözleri olarak kabul edilirdi

İzmir'de yakayı ele veren Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) sözde üst düzey isimlerinden Yusuf Bekmezci’nin yargılandığı davanın duruşmasında tanık Nurettin Veren'in beyanları dinlendi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının, FETÖ'nün Ege Bölgesi'ndeki yöneticileri, sözde imamları ve finansörlerine dönük yürüttüğü soruşturma çerçevesinde, FETÖ'nün 'Karşıyaka Eyalet İmamı' Akif Sarı, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından takibe alındı.

Takip esnasında Sarı'nın Bornova'da örgütün 'Çiğli Eyalet İmamı' Fatih Mehmet Arslan ile buluştuğu belirlendi. Aylarca devam eden takibin sonunda, geçtiğimiz ocak ayında yapılan operasyonda, aynı soruşturma çerçevesinde 2016 senesinden bu yana aranan Yusuf Bekmezci ile Sarı ve Arslan enselendi. Gözaltına alınan Bekmezci, 23 Ocak tarihinde sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca Bekmezci hakkında, 'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs' suçundan iddianame hazırlandı.

İzmir 2'nci Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, hakkında, 'ağırlaştırılmış müebbet' istenen Yusuf Bekmezci'nin, FETÖ içinde sözde 'kadim abi, irşatçı' gibi nitelendirmelerle anıldığı, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ile bizzat bağlı olan örgütün ilk mütevelli heyetinde bulunduğu, 15 Temmuz 2016 tarihindeki alçak darbe girişiminin sorumluları arasında olduğu, örgüt yapılanmasında il-bölge-ülke imamlarının dahi üstünde, sözde manevi bir konumda bulunduğu, polis kayıtlarına göre 'Ege Bölgesi Alevi yapılanması sorumlusu' olarak bilindiği, FETÖ ile iltisaklı olan Türkiye'deki bütün vakıfların sorumlusu olduğuna ilişkin bilgiler bulunduğu bildirildi.

İzmir 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün yapılan duruşmada, tutuklu sanık Bekmezci, duruşmaya SEGBİS ile katıldı. Bekmezci'nin avukatı ise salonda hazır bulundu.

Tanıkların dinlendiği duruşmda Nurettin Veren'in SEGBİS ile ifadesi alındı.

"Tahsili de yok, dini bilgisi de fazla değil"

Veren, Bekmezci'yi uzun yıllardır tanıdığını, örgüt elebaşısı Gülen'in en güvendiği isimlerden olduğunu, Gülen İzmir'e geldiğinde Kestanepazarı'nda esnaflık yapan Bekmezci'nin ilk günden itibaren Fetullah Gülen'in kurduğu hayallerin parçası olduğunu, küçük esnafları da örgüte katılmaya ikna ettiğini, Gülen'in vaazlarından etkilenip onun adına para toplanmasında öne çıktığını, organizatör olduğunu söyledi ve Bekmezci'nin tahsilinin olmadığını, dini bilgisinin de çok olmadığını, iç çamaşırı ve züccaciye satışı yaptığını bildirdi.

Bekmezci'nin Gülen'in talimatlarını örgüte ilettiğini, bunun beraberinde en güvendiği adamlar arasında bulunduğunu, Gülen ile istediği zaman randevusuz bir şekilde görüşebildiği için onun ağzından çıkan sözlerin FETÖ içinde Gülen'in sözleri olarak kabul edildiğini ifade eden Veren, Bekmezci'nin de geçmiş senelerde örgütün yayın organı Samanyolu TV'de Gülen'e bağlılığını açıkça dile getirdiğini anımsattı.

Dünyanın her yerine gidip talimatları aktaran Bekmezci için 'gezen abi' ifadesini kullanan Veren, Gülen'in Bekmezci'ye para konusunda da çok güvendiğini, ona para götürme ve dağıtma işlerini yaptırdığını bildirdi.

"Pasaportuna bakarsanız..."

Bekmezci'nin pasaportuna bakıldığında, FETÖ'nün okulu olan her yere gittiğinin görüleceğini söyleyen Veren, Bekmezci'nin devleti ele geçirme hususundan haberinin olmadığını söyleyemeyeceğini vurguladı.