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Dikkat çeken iddia: Kabine değişikliği için geri sayım başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kabinede değişiklik yapmak için harekete geçtiği iddia edildi.

07 Temmuz 2019 Pazar 09:38
Dikkat çeken iddia: Kabine değişikliği için geri sayım başladı

31 Mart yerel seçimlerinden sonra başlayan "değişim" tartışmaları kapsamında, kulislerde en erken 2 hafta, en geç 3 ay içinde parti yönetiminde ve kabinede değişiklik yapılacağı konuşulmaya başlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın MYK toplantısında, “Önümüzdeki süreçte bazı tasarruflarımız olacak” dediğinin iddia edilmesi, değişim izlenimini güçlendirdiği belirtildi.

23 Haziran İstanbul büyükşehir belediye başkanlığı seçimini CHP'nin kazanmasından sonra, AK Parti'de başlayan değerlendirme toplantılarında önümüzdeki süreçte, hem parti yönetiminde hem de kabinede bazı değişikliklerin yapılacağı izlenimi ortaya çıktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, 31 Mart yerel seçimlerinden sonra parti içinde başlayan ancak 23 Haziran İstanbul seçimleri nedeniyle ertelenen "değişim" beklentisini karşılayacak bazı adımları kısa süre içinde atacağı belirtiliyor.

“Bazı tasarruflarımız olacak” diyen Erdoğan: Saygı bekliyorum

Seçimlerin ardından yapılan ilk MYK toplantısında da Erdoğan'ın, “Önümüzdeki süreçte bazı tasarruflarımız olacak, alacağımız kararlara herkesin saygı duymasını bekliyorum” diyerek parti yönetiminde değişime gideceği mesajı verdiği öğrenildi.

AK Parti MYK’da değişim sinyali

Aynı toplantıda, bazı MYK üyelerinin gerekirse hemen istifa edeceklerini dile getirdiği de belirtilirken, parti kulislerinde Erdoğan'ın, olağanüstü kongreyi toplayarak MKYK'da da büyük değişiklikler yapabileceği konuşuluyor. Erdoğan'ın kurmayları ile yaptığı değerlendirme toplantılarında bazı parti yöneticilerinin olağanüstü kongrenin yapılması önerisini gündeme getirdiği, ancak henüz üzerinde bir tartışma yapılmadığı ifade edildi.

En geç 3 ay içinde olması bekleniyor

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre; Erdoğan'ın, milletvekilleri ile yaptığı istişare toplantılarının tamamlanmasının ardından değişim konusunda düğmeye basacağı belirtiliyor. AK Parti kaynakları, hem kabinede, hem AK Parti Meclis grup yönetiminde, hem de parti yönetiminde yapılacak değişikliklerin en erken iki hafta en geç 3 ay içinde ortaya çıkacağını dile getiriyor. Değişimin İstanbul il yönetimi ile başlayabileceği, parti yönetimi ile devam edeceği ve eş zamanlı olarak kabineye yönelik adımların atılması bekleniyor. Kabinedeki değişikliklerin, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine yönelik 'revizyon' çalışmasından sonraya kalabileceği de değerlendiriliyor.

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Haber Tarihi: 07 Temmuz 2019 Pazar 09:38
  1. İstanbul
  2. Recep Tayyip Erdoğan
  3. AK Parti
  4. kabine değişimi
  5. kabine

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