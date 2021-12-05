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Ekonomi Dikkat çeken iddia! 'Döviz ucuzlarsa da bu olur'
Ekonomi

Dikkat çeken iddia! 'Döviz ucuzlarsa da bu olur'

Yatırım uzmanı Cihat Çiçek, altın ve dolarla ilgili iddialarını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-12-05 19:57:00 -
Dikkat çeken iddia! 'Döviz ucuzlarsa da bu olur'

Yatırım uzmanı Cihat Çiçek, altın ile ilgili iddialarını paylaştı.

Youtube kanalında konuşan Çiçek'e bir takipçisi 'altın fiyatları düşer mi?' sorusunu yöneltti.

milligazete'nin haberine göre; Çiçek bunun üzerine, faizler 6-7 puan yükseltilirse, dolar ve altının düşebileceğini iddia etti.

Cihat Çiçek, altın fiyatları düşerse çılgınlar gibi altın alacağını söyledi.

'Döviz ucuzlarsa da bu olur'

Yatırım uzmanı Çiçek, dolar ile ilgili de analizlerini açıkladı. Çiçek, “Diyelim faizleri 6-7 puan artırınca, döviz ucuzlayacak. O zaman da herkes gidip, ‘Ya bu aralar ne kadar ucuzlamış’ diyerek gidip araba alacak, tüketime yönelecek. O zaman da döviz sıkıntısı baş gösterir. Yani iki ucu kremalı değnek! Faizler yükseltilip altın 500, 600, 700 liralara düşerse ki ben artık 500'lü, 600'lü rakamları göreceğimizi düşünmüyorum bu saatten sonra... Altın 700 liraya düşerse, yine para basılacağı için yukarı fişeklemeye devam edecek. Alan her zaman kazanır. 100 gram altın her zaman 100 gramdır. 99 grama düşmez. Yüzde 80 enflasyonda altın düşer mi, araba fiyatı geriye gider mi, simit yeniden 1 lira olur mu?” iddialarında bulundu.

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