Dikkat çeken gelişme... Yapay zeka diye bizi yiyorlar!

Sabri Çelik'in yerine başkanlık koltuğuna oturan Lale Orta, ilk atamalarını yapay zeka uygulamasıyla yaptı. Halil Umut Meler, G.Saray-Trabzon derbisinde görev alacak. Bu atama ile bu sezon 8. maçına çıkacak olan Meler'in 5'inci derbi müsabakası olacak.

MHK'NİN hakem atamalarını yaptığı yapay zeka uygulaması tartışılmaya devam ediyor. Yeni MHK Başkanı Lale Orta'nın ilk atamalarında da yapay zeka uygulaması devam etti.

Bu hafta sonunda G.Saray ile Trabzon arasında oynanacak karşılaşmaya da derbilerin favori hakemi haline gelen Halil Umut Meler atandı. Bu atama ile bu sezon 8. maçına çıkacak olan Meler'in 5'inci derbi müsabakası oldu. FIFA kokartlı hakemimiz bu sezon G.SarayBeşiktaş, F.Bahçe-G. Saray, Trabzon-F.Bahçe ve Beşiktaş-Başakşehir maçlarını yönetti. Meler, bu maçların dışında ise Başakşehir-Antalya, A.Gücü-F.Bahçe ve A.Demir-G.Saray maçlarında görev aldı.

Yapay zeka atamaları şu şekilde yapıyor. Hakemlerle ilgili tüm veriler bilgisayara yükleniyor ve buna göre performans derecesi ortaya çıkıyor. En formda hakemden en formsuz olanına, hakem sıralaması bu şekilde oluşuyor. Yapay zeka maçlara çıkacak hakemleri bu şekilde belirliyor. İzmir bölgesi hakemi olan Meler, kariyerinde daha önce G.Saray ile Trabzonspor arasındaki 1 karşılaşmada görev aldı. 26 Aralık 2020 tarihinde Trabzon'da oynanan mücadeleyi Sarı-Kırmızılılar, 2-0'lık skorla kazandı.

Meler, hakemlik kariyerinde Galatasaray'ın 19 maçında görev aldı. Akşam'a göre; Sarı-Kırmızılılar, bu maçlarda 14 galibiyet, 3 beraberlik, 2 yenilgi elde etti. Halil Umut Meler, Trabzonspor'un ise 24 maçını yönetti. Bu karşılaşmaların 11'ini kazanan Bordo-Mavililer'in 7 maçı da beraberlikle sonuçlandı. Meler en son 8 Ocak tarihindeki Fenerbahçe-Galatasaray maçında görev aldı. Hafif sakatlık geçiren Halil Umut Meler, geçtiğimiz haftada UEFA seminerine katıldığı için Spor Toto Süper Lig'de görev alamamıştı.