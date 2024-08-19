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Dünya Dikkat çeken Filistin açıklaması: Ordumuz hazır
Dünya

Dikkat çeken Filistin açıklaması: Ordumuz hazır

Yeniakit Publisher
2024-08-19 07:36:00 -
Dikkat çeken Filistin açıklaması: Ordumuz hazır

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun, 'Filistin davasından ve özellikle Gazze Şeridi'nden vazgeçmeyeceğiz. Mısır ile Gazze arasındaki sınırı bize açarlarsa yapacaklarımız var. Ordumuz hazır. Sınır (Refah Kapısı) açılır açılmaz 20 gün içinde 3 hastane inşa edeceğiz.' dedi.

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun, ülkesinin Filistin davasından vazgeçmeyeceğini ve Refah Sınır Kapısı'nın açılması durumunda Gazze Şeridi'nde 20 günde 3 hastane inşa etmeye hazır olduğunu bildirdi.

Cezayir'de 7 Eylül'de düzenlenecek cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yeniden aday olan Cumhurbaşkanı Tebbun, ülkenin kuzey doğusundaki Konstantin kentinde düzenlenen programda destekçileriyle buluştu.

Tebbun, burada yaptığı konuşmada, "Filistin davasından ve özellikle Gazze Şeridi'nden vazgeçmeyeceğiz. Mısır ile Gazze arasındaki sınırı bize açarlarsa yapacaklarımız var. Ordumuz hazır. Sınır (Refah Kapısı) açılır açılmaz 20 gün içinde 3 hastane inşa edeceğiz." dedi.

İsrail'in Gazze Şeridi'nde yaptığı soykırıma ve yıkıma dikkati çeken Tebbun, "Yüzlerce doktor göndereceğiz. Siyonistler (İsrail) tarafından yıkılanı yeniden inşa edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Tebbun, Filistin davasının sadece Filistinlilerin değil Cezayirlilerin de olduğuna vurgu yaparak, "Filistin ile Cezayir mesafe olarak birbirinden uzak ama kalben yakınımızda. Nekbe döneminde (1948) sömürge altında olmamıza rağmen, Siyonistlerle savaştık ve şehit verdik." dedi.
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İsrail'in Gazze Şeridi'nde yürüttüğü savaşın medeni bir savaş olmadığına ve korkunç bir katliam gerçekleştirdiğine dikkati çeken Tebbun, "Filistinlileri yok ederek Filistin davasını yok etmeyi hedefliyorlar. Ancak biz bunu asla kabul etmeyeceğiz." şeklinde konuştu.

Cezayir Anayasa Mahkemesi, 1 Ağustos'ta, bağımsız aday Abdülmecid Tebbun, Sosyalist Güçler Hareketi'nden (FFS) Yusuf Uşiş ve Barış Toplumu Hareketi'nden (MSP) Abdulaali Hassani Şerif'in 7 Eylül'de yapılacak seçimlere adaylıklarının kesinleştiğini duyurmuştu.

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