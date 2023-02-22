Dikkat çeken eleştiri! 'Yer bilimcilerini dinlediğimiz kadar Rabbimizi dinlemedik'

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Abdullah Kadıoğlu Hoca, Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremlerle Hatay merkezli 6.4 ve 5.8 şiddetli depremlerden sonra dikkat çeken bir çağrıda bulundu.

Türkiye gündeminin tamamen depremle meşgul olmasına dikkat çeken Kadıoğlu Hoca, "Bir bilim adamı çıkıyor öteki bağlanıyor. O gidiyor gazeteci geliyor. Yer bilimcilerini dinlediğimiz kadar Rabbimizi dinlemedik." eleştirisinde bulundu.

Abdullah Kadıoğlu Hoca, şöyle devam etti:

"Ey millet! Yer bilimcilerin tahminlerinden çok yerin ve göklerin sahibine kulak verelim, tövbe edelim" diyecek kimse yok mu şu ekranlarda!