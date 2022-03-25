Dikkat çeken doğal gaz çıkışı: Gerekirse...

Avrupa Birliği (AB), son dönemde hızla artan doğal gaz fiyatlarına karşı tavan fiyat uygulamayı değerlendiriyor.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Brüksel'de gerçekleştirilen AB Liderler Zirvesi'nin ikinci gün oturumları sırasında sosyal medya hesabından enerji konusunda paylaşımlar yaptı.

Enerjideki fiyat artışını anlamak ve üstesinden gelmek için elektrik üretimindeki kaynakların incelenmesi gerektiğine işaret eden von der Leyen, Avrupa'da elektriğinin ortalama yüzde 39'unun yenilenebilir, yüzde 25'inin nükleer, yüzde 20'sinin doğal gaz, yüzde 13'ünün kömür gibi katı fosil yakıtlar ve yüzde 2'sinin de petrolden sağlandığını belirtti. Von der Leyen, fosil yakıtların toplam elektrik üretimindeki payının yüzde 35'i bulduğuna işaret etti. AB ülkelerinde enerjinin ulusal yetki alanına girdiğini belirten Von der Leyen, üye ülkeler arasında elektrik üretim kaynaklarında ciddi farklılıklar olduğunu, birçok üye ülkenin fosil yakıtlara ve boru hatlarıyla sağlanan doğal gaza bağımlı durumda bulunduğunu belirtti.

Von der Leyen, enerji konusunda üye ülkelerin tüketicilere ve işletmelere hızla yardım sağlamasına yardımcı olduklarını vurgulayarak, "Mevcut durumda doğrudan ödemeden fiyat sabitlemeye kadar bütün seçenekleri değerlendiriyoruz." ifadesini kullandı.

Elektrik fiyatları konusunda gelir desteği, kamu desteği, vergilerin düşürülmesi, fosil yakıtlara tavan fiyat uygulanması, elektriğe tavan fiyat belirlenmesi, üreticilere sabit fiyat tespiti gibi tedbirlerin seçenekler arasında bulunduğunu kaydeden von der Leyen, "Elektrik fiyatlarını aşağı çekmek ve uzun vadede enerji güvenliğini artırmak için fiyat artışının temel nedenine bakmamız gerekiyor." dedi.

Özellikle yüksek ve oynak doğal gaz fiyatlarının elektrik fiyatlarını etkilediğini belirten von der Leyen, elektrik fiyatlarının belirlenmesinde yüksek fiyatlı gazın önemli rol oynadığına dikkati çekti.

Von der Leyen, AB ülkelerinin doğal gaz alımında ortak hareket etmesinin önemli faydaları olacağını vurgulayarak, "Birbirimizden daha fazla teklif vermek ve fiyatları yükseltmek yerine ortak hareket etmeliyiz. Bu nedenle ortak gaz tedariki ve depolama için daha katı kurallar getirilmesini teklif ediyoruz." ifadesini kullandı.

Avrupa'nın dünyada boru hattı doğal gaz piyasasındaki payının yüzde 75, LNG piyasasındaki payının da yüzde 16 olduğunu kaydeden von der Leyen, yeni bir AB Enerji Platformu kurarak ülkelerin boru hatlarından doğal gaz ve LNG taleplerini bir araya getireceklerini belirtti.

"Gerekirse..."

Von der Leyen, aynı zamanda AB ülkelerindeki doğal gaz depolama tesislerini bütün üye ülkelerin menfaatine olacak biçimde kullanacaklarını bildirdi ve "Gerekirse doğal gazda tavan fiyat uygulamasını da değerlendirebiliriz." dedi.

Enerji konusunda hızlı davranacaklarını belirten von der Leyen, mayıs ayında elektrik piyasası tasarımını optimize edecek seçenekler sunacaklarını kaydetti.

Von der Leyen, söz konusu seçeneklerin yeşil dönüşüme de katkı sağlayacağını, Rus fosil yakıtlarını 2027'ye kadar Avrupa enerji karışımından çıkarmayı da teklif edeceklerini bildirdi.

Hali hazırda AB'nin doğal gaz tedarikinde ilk sırayı yüzde 40 ile Rusya alıyor. AB geçen yıl Rusya'dan 155 milyar metreküplük doğal gaz ithal etmişti. AB ülkeleri, Rusya'nın Ukrayna'da başlattığı savaş sonrası Rus gazına olan bağımlılığı hızla azaltmak istiyor.

Ayrıca, bugün yapılan AB Liderler Zirvesi'nde doğal gaz depolarının kış aylarına kadar doldurulması ve ortak doğal gaz tedariki konularında kararlar alınması bekleniyor.

Avrupa'da başta doğal gaz ve elektrik gibi ürünlerin fiyatları son dönemde hızla yükseldi. Bazı tüketicilerin enerji faturaları 3 kata varan seviyede arttı.