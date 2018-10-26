Dikkat çeken Cemal Kaşıkçı açıklaması: Sabotaj...

Cumhurbaşkanlığı üst düzey görevlilerinden Mücahit Küçükyılmaz, Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğu’nda katledilen gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin, "Bu olay Türkiye'nin Suudi Arabistan, Ortadoğu, ABD ve Avrupa ülkeleriyle ilişkileri için sabotaj niteliğinde bir hareket. Ama biz bundan bir zarar almadan çıkmayı başardık." dedi.

Küçükyılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kaşıkçı cinayeti ile Türkiye'nin bir tuzağın içerisine çekilmek istendiğini ifade etti.

Kaşıkçı'nın Washington ve İngiltere'deki konsolosluklarında kabul edilmediğini, Türkiye'ye doğru yönlendirildiğini dile getiren Küçükyılmaz, Türkiye'nin bu tuzağı, Kaşıkçı'nın kayıp olarak nitelendirildiğinde anladığını kaydetti.

Türkiye'nin başından itibaren konunun doğruluğunu ortaya koymak için dünya basınını ve kamuoyununu sürekli bilgilendirdiğini belirten Küçükyılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Tesadüf olamaz”

"Elde edilen bilgiler paylaşıldıkça gerçekler de ortaya çıkmaya başladı. 18 insanın bir ülkeden başka bir ülkeye gelip de cinayete karışmış olmaları tesadüf olamaz, bu Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi planlı bir iş. Planlı olması iki tane soruyu doğuruyor. Bir, katiller kim, azmettirici kim? İki, ceset nerede? Agatha Christie romanlarına taş çıkartan bir cinayet öyküsü. Olayın çözülmesinde de Türk yargısının ve emniyetinin çok büyük bir başarısı var. Bu sorulara yönelik önümüzdeki dönemde bilgiler geldikçe yine tatmin edici cevapları ülke olarak alacağız, aldığımızda da bunu dünyayla paylaşacağız. Türkiye bu krizden en az zararla sıyrılmayı bildiği gibi ilaveten özgür ve demokratik bir şekilde dünyayı bilgilendirerek demokratik yüzünü gösteren bir mesaj vermiştir."

"Türkiye insanlığa karşı vazifesini yerine getirmeye devam edecektir"

Olayla ilgili Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Suudi Arabistan üst makamları ile diplomasi görüşmelerini yürüttüğünü aktaran Küçükyılmaz, karşılıklı verilerin paylaşıldığını ve bu veriler ışığında da bazı sonuçlara ulaşıldığını söyledi. Küçükyılmaz, işin arkasında kim ve kimlerin olduğuna ilişkin bilgilerin de yakın zamanda ortaya çıkacağını ifade etti.

“Sabotaj niteliğinde bir hareket”

Küçükyılmaz, olayın Türkiye'nin Suudi Arabistan ile ilişkilerini nasıl etkileyeceği yönündeki soruya, "Bu olay Türkiye'nin Suudi Arabistan, Ortadoğu, ABD ve Avrupa ülkeleriyle ilişkileri için sabotaj niteliğinde bir hareket. Ama biz bundan bir zarar almadan çıkmayı başardık. Olan merhum ve değerli gazeteci Cemal Kaşıkçı'ya oldu. İnşallah adalet duygusunun tatmin olması için Türkiye, insanlığa karşı vazifesini yerine getirmeye devam edecektir." yanıtını verdi.

ABD, Almanya gibi diğer ülkelerin Türkiye'den gelen bilgiler ışığında bir politika inşa etmeye başladıklarına işaret eden Küçükyılmaz, şunları söyledi:

"Fakat başta ABD olmak üzere dünyanın geri kalanından biz bu konuda biraz daha hassas olmalarını beklerdik. Çünkü öldürülen bir gazeteci, bir entellektüel, bir aydın ve bütün dünyanın tanıdığı, bildiği insan. Zaman zaman Amerikan medyası başta olmak üzere Avrupa medyasında görüşlerine başvurulan birisi, her şeyden evvel bir aile babası, değerli bir insan. Nişanlısının gözünün önünde içeriye giriyor, ondan sonra da dışarı çıkmıyor. Dolayısıyla daha fazla duyarlı olmalarını beklerdik."