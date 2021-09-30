Dikkat çeken bir meslek: İnternetten ajan kiralama dönemi başladı

İnternetten ajan kiralama dönemi geldi. Şimdiye kadar dünyanın birçok yerinde en büyük istihbarat örgütlerinde çalışan eski ajanlar site kurdu. Emekli olan casuslar, özel branşlarına göre hizmet vermeye başladı. Gizli servislerde çalışan ajanlar, kimliklerini gizli tutuyor. Fakat artık ajanlar, açık kimlikleriyle mesleklerini icra etmeye devam ediyorlar. Spyex isimli bir şirket, eski istihbarat mensuplarını ihtiyaca göre şirket ya da kişilere kiralamaya başladı.

Şirkette, İngiliz istihbaratı MI6, ABD istihbarat örgütleri CIA ve FBI, Rus istihbaratı KGB ve İsrail istihbaratından Mossad ajanları yer alıyor. Bu ajanlar, yetenekli dedektifler yetiştirilmesinde rol oynuyor. Bazıları da konuşmacı veya danışman olarak hizmet veriyor.

Yazarlar da ajan kiralıyor

Hava kuvvetleri, iletişim, siber güvenlik, risk yönetimi, terörle mücadele gibi farklı alanlarda uzmanlaşmış 100’den fazla ajan, şirketin kataloğunda bulunuyor. Ajanları kiralayanlar arasında uluslararası şirketler, casusluk romanı yazarları da var.

Ajansın en ünlü istihbaratçılarından biri olan Gina Bennett (55), 2011’de Usame bin Ladin’in yerinin bulunmasını sağlamıştı. Yine, Rus casus Sergey Skripal’in Rusya’dan İngiltere’ye kaçırılmasına yardım eden bir CIA casusu da ajans bünyesinde. Şirket, casusluk hakkında yayın yapan bir podcast’ten esinlenerek kuruldu.



