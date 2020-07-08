Dikkat çeken araştırma sonuçları! Herkesin köyünde yaşaması durumunda İstanbul’un yeni nüfusu açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu her geçen yıl nüfusu daha da artan İstanbul ile ilgili çarpıcı araştırmaya imza attı.

Rapora göre göç almaması durumunda 16 milyonluk İstanbul’un 2.5 milyon olacaktı. 5 milyonluk Ankara ise 2 milyona geriledi.

Herkes kendi kütüğünün olduğu yerde yaşasaydı mega kent İstanbul’un nüfus oranında sonuç bu rakamla gündeme geldi.