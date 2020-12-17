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Dünya Dikkat çeken araştırma: Kangurular insanlarla iletişim kurabiliyor
Dünya

Dikkat çeken araştırma: Kangurular insanlarla iletişim kurabiliyor

Bilim insanları, yaptıkları bir araştırma sonucu tıpkı köpekler gibi kanguruların da insanlarla iletişim kurabileceğini ve insanlardan yardım isteyebileceğini ortaya koydu.

Yeniakit Publisher
2020-12-17 02:16:00 -
Dikkat çeken araştırma: Kangurular insanlarla iletişim kurabiliyor

Sydney Üniversitesi ve Londra Roehampton Üniversitesi'nden bilim insanları tarafından yapılan araştırma, tıpkı köpekler gibi kanguruların da insanlarla iletişim kurabileceğini ve insanlardan yardım isteyebileceğini ortaya koydu.

Çalışma kapsamında, esaret altında tutulan 11 kanguruya, 'çözülmesi zor' olduğu belirtilen bir görev verildi ve kangurular bir odada yiyecek dolu ancak kapalı bir kutuyla bırakıldı.

Kangurulardan 10'unun kutuyu açamadığında araştırmacılara baktığı, 9'unun da ayrıca araştırmacılara ve yiyecek dolu kutuya bakarak bir biçimde insanlara kutuyu işaret ettiği gözlemlendi.

Araştırmacılardan Dr. Alexandra Green, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bazı kanguruların araştırmacıya yaklaşıp bakıp kokladığını ve daha sonra kutuya baktığını gördük. Gerçekten iletişim kurmaya çalışıyorlardı." ifadelerini kullandı.

Araştırmanın başyazarı Alan McElligot ise, bu iletişim şeklini bir yardım çağrısı olarak nitelendirdiklerini ve bulguların şaşırtıcı olduğunu ifade etti. McElligot, "Aynı testin yapıldığı köpeklerde, atlarda ve keçilerde gördüğümüz çok benzer davranış modeli kangurularda da ortaya çıktı." şeklinde konuştu.

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