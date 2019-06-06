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Dikkat çeken analiz! Canan Kaftancıoğlu ve Kemal Kılıçdaroğlu'nu geri çeken el kim?

YSK'nın İstanbul'da seçimin yenilenmesi kararının ardından eşbaşkan kimliği üstlenen Canan Kaftancıoğlu biri veya birileri tarafından sahneden alınırken, CHP lideri Kılıçdaroğlu ve HDP Eşbaşkanları Temelli ile Buldan da kenara çekildi.

06 Haziran 2019 Perşembe 12:06
Dikkat çeken analiz! Canan Kaftancıoğlu ve Kemal Kılıçdaroğlu'nu geri çeken el kim?

Mazbatasını usulsüzlüklerle, şaibelerle alan CHP'nin İBB adayı Ekrem İmamoğlu'nun kısa süren Başkanlığı döneminde eşbaşkan görevine soyunan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) seçimi yenileme kararının ardından bir el tarafından kenara çekildi.

Diriliş Postası'ndan Sabri İşbilen'in analizine göre, aynı el, Kemal Kılıçdaroğlu’nu da geri plana atarken, HDP Eşbaşkanları Temelli ve Buldan’a da “Sus” talimatı verdi. Ayrıca ‘gezi’ kutlamaları durduruldu.

Gezi darbe girişiminde polise taş atan, devlete seri katil diyen CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu’nun seçim hilesi ile öne geçirildiği 31 Mart seçimlerinin ardından “Tarihe ‘İstanbul’u AKP’den alan il başkanı’ olarak geçmek bana bir ömür yeterdi” diyerek bütün başarıyı sahiplenen Canan Kaftancıoğlu’ndan haber alınamıyor. İstanbul İl Seçim Kurulu’nun verdiği gayrimeşru mazbata ile şov yapan Kaftancıoğlu, ilk iş olarak “Gezi Parkı’na da bahar gelmeye başlamış. Gezi’nin güzel gözlü çocuklarına selam olsun” ifadesiyle seçilmiş meşru hükümete karşı darbeye kalkışanlara selam çakmıştı.

O el kim?

17 Nisan’dan Yüksek Seçim Kurulu, İstanbul seçimlerine yönelik iptal ve yenileme kararı verene dek İstanbul Büyükşehir Belediye Eşbaşkanı gibi davranan Kaftancıoğlu, PKK kurucularından Sakine Cansız’ı rol model ilan etmiş, terör destekçisi paylaşımlarının CHP politikalarına aykırı olmadığını dile getirmişti.

YSK kararına kadar İstanbul’da “Patron benim” rüzgarı estiren Kaftancıoğlu, seçimin iptalinin ardından bir daha gündeme gelmedi. Eşbaşkan gibi davranan Kaftancıoğlu’nun kim tarafından arka plana itildiği merak konusu oldu.

Kılıçdaroğlu da kenara itildi

31 Mart seçimlerinden önce ABD’nin 20 bin TIR’ın üzerinden silahla desteklediği PYD/YPG’nin Türkiye’ye saldırmayacağını iddia ederek toplumun tepkisini çeken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da Kaftancıoğlu gibi kenara itilenlerden. Ayrıca SİHA Sezgin lakabıyla tanınan CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ve Mahmut Tanal gibi isimlerde piyasadan kayboldu.

Gizemli elden HDP de nasibini aldı

Kaftancıoğlu ile Kılıçdaroğlu frenleyen gizli bir el HDP Eşbaşkanı Sezai Temelli’ye de balans ayarı yaptı. 13 Şubat’taki, “Kürdistan’da biz kazanacağız. Batıda da AK Parti ve MHP’ye kaybettireceğiz” ifadesiyle Kandil’in stratejsini açıklayan, 15 Mart’ta ise “İstanbul ve Ankara’yı İmamoğlu ve Yavaş değil HDP yönetecek” diyerek CHP ile kirli pazarlığı itiraf eden Sezai Temelli YSK kararının ardından son konuşmasını 15 Mayıs’ta yaptı. Temelli, 20 günü aşkın süredir ortalarda gözükmüyor. HDP’nin diğer eşbaşkanı Pervin Buldan’da ortalarda gözükmüyor.

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Haber Tarihi: 06 Haziran 2019 Perşembe 12:06
  1. Ankara
  2. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu
  3. CHP'nin İBB adayı Ekrem İmamoğlu
  4. Kemal Kılıçdaroğlu
  5. HDP Eşbaşkanları Temelli ve Buldan
  6. ‘gezi’ kutlamaları
  7. Gezi darbe girişimi
  8. CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu
  9. Sakine Cansız
  10. İstanbul Büyükşehir Belediye Eşbaşkanı
  11. PKK
  12. SİHA Sezgin
  13. CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu
  14. Mahmut Tanal
  15. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
  16. HDP Eşbaşkanı Sezai Temelli
  17. AK Parti
  18. MHP
  19. Pervin Buldan
  20. YSK kararı
  21. CHP politikaları
  22. PYD/YPG
  23. 31 Mart seçimleri

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