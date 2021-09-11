Dikkat çeken altın iddiası! 'Çok uzak olmayacak' dedi: Yıl sonuna kadar...

Altın fiyatlarında yaşanan dalgalı seyir birçok kişide kafa karışıklığına neden oluyor. Konu ile ilgili Ekonomist İslam Memiş'ten önemli uyarılar geldi.

Asıl kırılma FED sonrası olacak

1800 dolar seviyesinden çok da uzaklaşmak istemeyen ons altın olduğunu belirten Memiş, "Büyük ihtimalle Eylül'ün son haftası Fed'in faiz kararına kadar altın fiyatlarında bu yatay seyir korunabilir. Altın fiyatları için asıl yön kırılmasının Fed'in Eylül toplantısından sonra olabilir" dedi.

Kısa vadede 1800-1820 dolara aralığının öne çıktığını belirten İslam Memiş, "Ons altın için pozitif seyir korunmakta. Her fırsatta yükseliş istediğinde olan bir ons var karşımızda. 1825-1835 dolar seviyelerinin test edilme ihtimali yüksek" iddialarında bulundu.

'Yıl sonuna kadar 1960 doları görebilir' iddiası

Ons altını olumlu yönde destekleyen bir ok faktöre rağmen Fed nedeniyle baskı hissedildiğini ifade eden Memiş, "Küresel düzeyde enflasyonun geçici olmayacağı yönündeki beklentiler kuvvetlendikçe ons altın için 1960 dolar kritik seviyesi çok uzak olmayacak. Bu ihtimal yıl sonuna kadar korunmakta" iddialarında bulundu.

"Tekrar düşüşler söz konusu olabilir"

Fed varlık alımı azaltımı ve faiz artırımı ile alakalı sinyaller vermesi durumunda altın için tekrar düşüşlerin söz konusu olabileceğini ileri süren Memiş, "Ancak bugünkü ekonomik tabloya göre özellikle ons altın için 1960 seviyesinin görülmesi normal karşılanır" dedi.

Gram altın fiyatı 478-488 lira arasında sıkışık seyir izlediğini ifade eden Memiş, "Bu bant aralıkları kırılamıyor. Yani 488 lira kırılsaydı 492-497 kademeli yükselişlerden söz edebilirdik. Yılın son çeyreğine kaldı. Hatta 500-520-540'lı rakamlar sonrası yukarı yönlü hareketlerin devamını gelebilir." iddialarında bulundu.

Gram altın fiyatları 480 liranın altında sarkmaların alım fırsatı olduğunu ifade eden İslam Memiş, "Yılın son çeyreğinde gram altın fiyatı, dolar tarafından destek görerek yoluna devam edebilir. Gram altında 540 lira seviyesinin üzerinde yeni rekor denemeleri sürpriz olmaz" iddialarında bulundu.

Altını olanlar dikkat!

Elinde altın olan yatırımcıların satış için acele etmemesi gerektiğini söyleyen Memiş, yılın son aylarında yükselişlerin daha muhtemel olduğunu öne sürdü.