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Ekonomi Dikkat çeken altın iddiası: Bu olursa...
Ekonomi

Dikkat çeken altın iddiası: Bu olursa...

Vatandaşlar, Altın artacak mı? Altın yükselecek mi? Altın fiyatları düşecek mi? sorularına cevap ararken, Oanda Kıdemli Piyasa Analisti Edward Moya'dan dikkat çeken bir iddia geldi.

Yeniakit Publisher
2021-01-29 16:49:00 -
Dikkat çeken altın iddiası: Bu olursa...

Vatandaşlar, Altın çıkacak mı? Altın fiyatları yükselecek mi? Altın düşecek mi? sorularına yanıt ararken, Oanda Kıdemli Piyasa Analisti Edward Moya'dan dikkat çeken bir iddia geldi.

Altın fiyatları yeni yılın ilk ayında yüzde 3'ten fazla değer kaybedince son 10 senenin en kötü Ocak ayını geçirmiş oldu.

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) teşvik paketi ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) gelişmlerine değinen uzmanlar, altın fiyatları beklentilerini paylaştı.

Oanda Kıdemli Piyasa Analisti Edward Moya yayımladığı notta, ons altındaki yükseliş senaryosu ile ilgili, yatırımcıların Fed’in aşılama ile ilgili iyimser duruşuna odaklandığını, bunun da senenin ikinci yarısında güçlü bir toparlanma öngördüğünü söyledi.

Moya, fiyatların önümüzdeki birkaç hafta boyunca ons başına 1.800 doların üzerinde kalmayı başarması halinde, bir yükseliş senaryosu görülebileceğini iddia etti.

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