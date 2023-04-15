Dikkat çeken 'Ahmet Kaya' açıklaması: Kılıçdaroğlu'nu alkışlayanlar yüzünden gitti
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Altılı Masa'nın tartışmalı Cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu alkışlayanlara tepki gösterdi.
Bakan Bozdağ, Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesindeki seçim bürosu açılışında dikkat çeken bir konuşma yaptı.
Bozdağ, burada yaptığı konuşmada, “Ahmet Kaya kardeşim ‘ben Kürtçe şarkı söylüyorum’ deyince şimdi Kılıçdaroğlu’nu alkışlayanlar onu linç etmişlerdi. Türkiye’yi dar etmişlerdi." ifadelerini kullandı.
Bakan Bozdağ, bu nedenle Ahmet Kaya'nın memleketi terk etmek zorunda kaldığına dikkati çekti.
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