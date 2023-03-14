Dikkat çeken açıklama: Türkiye güçlü oldukça biz de gücümüze güç katarız

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerde 49 KKTC vatandaşının hayatını kaybettiğini aktaran üstel, bunlar arasında voleybol şampiyonası için Adıyaman'da bulunan 25 küçük sporcunun da bulunduğunu belirtti.

Üstel, iki ülke olarak tarihlerinin en büyük felaketi ile yüzleştiklerini, şahsı ve halkı adına başsağlığı dileklerini ilettiğini dile getirdi.

Her hal ve şartta KKTC'nin yanında bulunan ana vatan Türkiye'nin yanında olduklarını kaydeden Üstel, depremin ardından tüm imkanları seferber ettiklerini söyledi.

Üstel, deprem haberini alır almaz Türkiye'ye 500'e yakın arama kurtarma ekibi ve 150'ye yakın iş aracı gönderdiklerini paylaştı.

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Azerbaycan ile Türkiye'ye en büyük uluslararası arama kurtarma ekibi gönderen iki ülke olduklarını vurgulayan Üstel, "(Bu) 3 devlet bir millet olarak hareket ettiğimizin en somut göstergelerinden bir tanesidir." dedi.

Üstel, deprem felaketinin yaralarının sarılması için insani yardımın bulunduğu 100'e yakın tırı deprem bölgelerine gönderdiklerini, ekonomik örgütler ve hükümetin oluşturduğu ortak platform ile de 1000 prefabrik konutun depremde evlerini kaybeden insanlara gönderilmesi için çalışmaları başlattıklarını aktardı.

"Kıbrıs Türk Şampiyon Melekler Köyü"

"Kıbrıs Türk Şampiyon Melekler Köyü" ismini taşıyacak 1000 konutluk yaşam merkezinin geçici de olsa 5 bine yakın insanın barınma ihtiyacını karşılayacağını dile getiren Üstel, deprem bölgesinde yaşayan ve KKTC'de öğrenim gören üniversite öğrencilerinin eğitimlerinin yarım kalmaması için ellerinden geleni yaptıklarını söyledi.

Üstel, her koşulda ve anda kardeşlerinin yanında durmaya ve ellerinden gelen tüm yardımı yapmaya devam edeceklerini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Buna benzer süreçler özel süreçlerdir. Etle tırnak gibi, ayrılmaz kardeşliğin ortaya çıktığı süreçler. Kardeşliğin sözde değil, özde olduğunu kanıtlayan süreçler. Kıbrıs Türk halkı, Kurtuluş Savaşı süresince de konuya bu duygularla yaklaşmıştı. Dönemin İngiliz hükümetinin engellemelerine rağmen elinde avucunda ne varsa cepheye göndererek savaşa katkı sağlamıştı. Aynı noktadayız ve on yıllardır her şartta halkımızın yanında duran ana vatan Türkiye'nin, kardeşimizin bugün değil de ne zaman yanında olacağız?"

Türkiye'nin çok büyük, geçmişe oranla çok daha güçlü ve dünyada söz sahibi bir ülke olduğunun altını çizen Üstel, "Türkiye, içinde bulunduğumuz coğrafyanın tartışmasız lideri konumundaki ülkedir. Türk halkı, kendi ülkesini tıpkı Kurtuluş Savaşı'nda olduğu gibi en zor anda ayağa kaldırmayı başaracak güce sahip." ifadesini kullandı.

Üstel, en kısa sürede bu acı günlerin atlatılacağını, yaşananlardan ders çıkarılarak daha güçlü şekilde gelecek yolculuğuna devam edileceğini belirterek, Kıbrıs Türklerinin de Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu noktada olmaya devam edeceğini dile getirdi.

Türk yetkililer ile yapılan toplantının hüzünlü bir ortamda gerçekleştiğine ancak son derece olumlu geçtiğine işaret eden Üstel, Türkiye'nin Kıbrıs Türk halkına siyasi, ekonomik ve her alanda desteğini artırarak devam ettireceğini yeniden teyit etmesinin kardeşlik hukuklarının büyüklüğünü gösterdiğini vurguladı.

"Güçlü Türkiye, güçlü ve güvende KKTC demektir"

Üstel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ve Türk hükümet yetkililerine teşekkür ederek, "Türkiye, KKTC devleti, hükümeti ve halkının yanındadır. Güçlü Türkiye, güçlü ve güvende KKTC demektir. Türkiye, güçlü olduğu sürece KKTC de gücüne güç katarak ve kendi ayakları üzerinde durarak gelecek yolculuğuna emin adımlarla devam edecektir. Bu zor günleri hep birlikte aşacağız." şeklinde konuştu.

Yaşanan deprem felaketinin tekrar yaşanmaması için yargı süreçlerinin hızla tamamlanması ve suçluların hak ettikleri cezayı almasının önemini vurgulayan Üstel, Türk yargısına ve hükümetine güvenlerinin tam olduğunu anlattı.

Üstel, KKTC'de çocuklarını depremde kaybedenlerin ve hükümetin talebinin de buna sebep olan tüm suçluların hak ettikleri cezayı alması olduğunu sözlerine ekledi.