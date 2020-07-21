Dikkat çeken açıklama: Türkiye destek verince Ermeniler sakinleşti

Gazeteci Aysu Mola, sosyal medya hesabı üzerinden Azerbaycan-Ermenistan sınırındaki çatışmalara yönelik sıcak bilgileri Azerbaycan Millet Meclisi'nde Milletvekiliği yapan Nagif Hamzayev ile konuştu.

Hamzayev, Azerbaycan'ın modern ordu ve silahlara sahip olduğunu, Ermenistan'ın Tovuz'a karşı yaptığı saldırıların ardından verilen cevapların gecikmediğini ve Ermenistan'ın haksız arayışlarının boşa çıkacağını ifade etti.

"Azerbaycan ordusuna halkın güveni tam"

Hamzayev, "Tovuz bölgesini işgal ederek kendi topraklarına katmaya çalışıyorlar. Şükürler olsun ki Azerbaycan ordusu bu çatışmanın karşısında Ermenistan’a çok büyük kayıplar yaşatarak, Ermenistan'ı durdurmayı başardı. Tüm Azerbaycan ordusu hazır ve halkımızında ordumuza olan güveni ve desteği tam." dedi.

Hamzayev, ateşkes kararının nasıl oluştuğunu, Ermenistan’ın gerginliği ve kamuoyunu yanıltmaya çalıştığını şu cümleler ile açıklık getirdi:

"Ermeniler, kamuoyuna bu çatışmaları Azerbaycan tarafı başlatmış gibi göstermeye çalıştı"

"Son bir haftada tüm dünyanın gözü Azerbaycan ve Tovuz’da oldu. Bu çatışmaları ilk başlatan Ermeniler de olsa, onlar daha sonra kamuoyuna sanki bu çatışmaları Azerbaycan tarafı başlatmış gibi göstermeye çalıştı. Tüm uluslararası teşkilatlar da başvuru yaparak Azerbaycan’ı durdurmaya çağırdı. Her şeyi yapan Ermeniler ama suçu Azerbaycan’ın üzerine yıkmak istediler. Azerbaycan ordusunun gücünü gördükten sonra Ermeniler mecburen kendi taraflarına çekildiler."

Hamzayev, bir başka önemli noktaya değinerek Türkiye'nin bölgedeki gücü ve politikalarının Azerbaycan üzerisindeki etkisine dikkat çekti.

"Türk ordusunun gücünü herkes biliyor"

Hamzayev, "Türkiye’nin en modern silahlarını ve Türk ordusunun gücünü herkes biliyor. Türkiye’nin, Azerbaycan’a verdiği destek mesajlarından sonra hem Ermeniler hem de Ermenilere destek veren güçler sakinleşmiş oldu." diye konuştu.

Azerbaycan'ın savaş istemediği fakat ülke sınırları konusunda çok hassas olduklarını ve bu konuda asla taviz verilemeyeceğini belirten Hamzayev, Azerbaycan-Türkiye kardeşliğine yönelik önemli cümleler de kurdu.

"Ordumuz savaşa hazır ama biz sulh'tan yanayız"

Hamzayev, "Biz savaş istemiyoruz tabi ki başka ülkelerin topraklarında gözümüz yok. Üzerinde sorumluluğumuzun olduğu topraklarda yetkimiz var. Bizim ordumuz savaşa hazır ama dediğim gibi biz sulh'tan yanayız. Biz Türk kardeşlerimize güveniyoruz ve aynı şekilde Türk kardeşlerimiz de bize sonuna kadar güvenebilir." dedi.