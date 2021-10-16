Dikkat çeken açıklama: Doğu Akdeniz'in altı çizildi

Frontex'ten yapılan yazılı açıklamaya göre, yüzde 68'lik artışa denk gelen 133 bin 900 kişi yılın ilk 9 ayında AB'ye yasa dışı geçiş yaptı.

Bu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) öncesi (2019) duruma göre de yüzde 47'lik bir artışla tekabül ediyor.

Yalnızca Eylül 2021'de geçen senenin aynı ayına göre yüzde 40'lık, 2019'a kıyasla ise yüzde 17'lik artışla 23 bin 639 kişi AB'ye yasa dışı yollarla girdi.

Doğu Akdeniz güzergahından ise yılın ilk 9 ayında geçen seneye göre yüzde 17'lik düşüşle 13 bin 190 kişi yasa dışı şekilde AB sınırlarına geçti.

Bu rakamın yaklaşık yarısı Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) sınırlarını kullandı.

Eylül 2021'de 1590 kişi bu rotayı kullanarak AB'ye girerken bu rakamın da yüzde 60'ı GKRY topraklarını tercih etti.

Bu güzergahı çoğunlukla Türkiye, Suriye, Afganistan ve Kongo'dan gelenler izledi.

En önemli artış, "Batı Balkan" ve "Orta Akdeniz" rotalarında yaşandı

Eylül 2021'de Batı Balkan rotasında geçen seneye göre yüzde 120'lik artışla 10 bin 400 yasa dışı geçiş oldu.

Ocak-Eylül döneminde yüzde 117'lik artışla, çoğunlukla Suriye, Afganistan ve Fas'tan gelenlerden oluşan 40 bin 200 kişi bu rotayı kullandı.

Bu rakam, Orta Akdeniz güzergahında ise Eylül 2021'de 5 bin 670 olarak, önceki seneye oranla yüzde 33'lük bir artışa karşılık geldi.

Yılın ilk 9 ayında bu rota, yüzde 87'lik artışla 47 bin 620 kişi tarafından kullanıldı. Bu kişileri çoğunlukla Tunus, Bangladeş ve Mısır'dan gelenler oluşturdu.