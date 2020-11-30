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Dünya Dikkat çeken açıklama! "Aşı yeterli olmayabilir"
Dünya

Dikkat çeken açıklama! "Aşı yeterli olmayabilir"

Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu (IFRC), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ve aşı karşısında hızla artan güvensizlik ve bilgi kirliliğine karşı mücadele edilmezse, aşının salgını yenmede tek başına yeterli olmayacağı uyarısında bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-11-30 22:55:00 -
Dikkat çeken açıklama! "Aşı yeterli olmayabilir"

Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu (IFRC), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ve aşı karşısında hızla artan güvensizlik ve bilgi kirliliğine karşı mücadele edilmezse, aşının salgını yenmede tek başına yeterli olmayacağı uyarısında bulundu.

IFRC Başkanı Francesco Rocca, düzenlediği basın toplantısında, "Salgını yenme konusunda aşı tek başına yeterli olmayabilir. Kovid-19'u yenmek için salgınla mücadeleyi sürekli engelleyen paralel güvensizlik salgınını da yenmemiz gerek." dedi.

John Hopkins Üniversitesinin yaptığı bir araştırmaya göre 67 ülkede aşılara karşı güveninin büyük ölçüde azaldığına dikkati çeken Rocca, IFRC'nin bir araştırmasına göre ise Afrika'da Kovid-19'un sadece "Batı'nın sorunu" olarak görüldüğünü söyledi.

Batılı ülkelerde ise birçok kişinin, temel sağlık uyarılarına uymayı reddettiğine işaret eden Rocca, hükümetlere salgın ve aşıya karşı güvensizlik ve bilgi kirliliğiyle mücadele çağrısı yaptı.

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