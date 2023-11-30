Dikkat bunları yapan yanar! Siz de dolandırıcılık sanığı olabilirsiniz

Son dönemlerde dolandırıcılık yöntemleri ve dolandırılma vakalarının sayısı arttı. Vatandaşlar kolay yoldan para kazanmak isterken dolandırıcıların ağına düşmeye başladı. Konu ile ilgili bilinmeyenler hakkında bilgiler veren Ağır Ceza Avukatı Cem Duman, yüksek getiri vaadiyle dolandırılarak mahkemeye başvuran birçok vatandaşın mahkemelere başvurduğunu açıkladı. Dolandırıcılık suçunda yalnızca dolandırılan kişi ile dolandırıcılık suçunu işleyen şahısların taraf olmadığına dikkat çeken Av. Cem Duman, aracı şahısların da sorumlu tutularak davalı konumuna düşebileceğini açıkladı.

Konuyla ilgili detayları açıklayan Duman, “Kar amacı güden olaylarda iyi niyetli olarak aracılık yapan kişiler herhangi bir zarar sonrasında şüpheli konumuna düşüyor. Yani bir vatandaş, yakın çevresinden birisinin yatırım yaparak, kazanç sağlamasını istediği için iyi niyetli bir şekilde yatırıma davet ettiğinde ortaya çıkan dolandırıcılığın tarafı olmuş sayılır. Net olarak açıklamak gerekirse, dolandırıcılık olaylarında asıl şüphelinin yanı sıra aracılık edenlerde aynı şüpheli olarak kabul edilir. Bu sebeple vatandaşların dolandırılmamaya dikkat etmemesi gerekirken, aracı olacakları konulara da dikkat etmesi gerekiyor” dedi.

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