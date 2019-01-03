Dikkat! Bonzai'den daha tehlikeli! Bu hapı içti, canlı canlı fare yedi

Sentetik uyuşturucuların yeni bir türü olan Flakka, halk arasında bilinen adıyla 'zombi hapı' Avrupa için bir tehdit haline geldi. 2017 yılında Türkiye'yi de insanları zombiye çeviren sentetik uyuşturucu bonzai vurmuştu.

Yamyam hapı olarak da bilinen uyuşturucunun bağımlıları dönüştürdüğü şey akıllara durgunluk verecek kadar korkunç. Zira bu uyuşturucunun etkisi altında olan bağımlıların eylemleri toplum sağlığı ve huzurunu büyük ölçüde tehdit ediyor. İşin kötü yanı İngiltere'de bu uyuşturucunun fiyatı hamburgerden daha ucuz.

İngiltere'de 2.30 Sterline satılan zombi hapı nedeniyle bugüne kadar yaşananlar dehşet verici!

Kedi idrarı gibi kokuyor

Uzmanlar kedi idrarı gibi kokan bu hapın, Çin'den ülkeye giriş yaptığını ve önlem alınmazsa tüm ülkeyi etkisi altına alacağını söylüyor.

Uyuşturucu uzmanı Abbas Kanani sadece İngiltere'de 2018 yılında 950 vaka ile karşılaştıklarını belirtti. Kullanım yönteminin çok çeşitli olması ve ucuzluğu nedeniyle kısa sürede yaygınlaşan zombi hapı paranoid ataklara ve sanrılara neden oluyor.

Evsiz adamın yüzünü yedi

2016 yılında İngiliz bir turist sokaklarda çıplak koşarken gözaltına alınırken geçen yılın eylül ayında bir adamın canlı bir fareyi yerkenki görüntüleri sosyal medyayı salladı. Bu iki kişininde zombi hapı etkisi altında olduğu tespit edildi.

2012 yılında Rusy Eugene isimli adam uyuşturcu etkisi altında Miami'deki evsiz bir adamın yüzünü ve gözlerini yedi. Eugene bu saldırıyı gerçekleştirirken tamamen çıplaktı.

Kendi annesinin gözünü oydu

Son olarak 32 yaşındaki Camille Balla uyuşturucu etkisi atındayken kendi annesinin gözünü oydu. Bulunduğunda kanlar içindeydi ve 'annemi öldürdüm, yardım istiyorum' diye bağırıyordu.

Ağaçlarla seks yapıyor

Bir başka flakka bağımlısının ise tutkusu bir hayli ilginç. Zira bu Kenneth Crowder isimli 41 yaşındaki bu adam flakka kullandıktan sonra ağaçlarla sevişme gibi bir bağımlılığı var. Ağaçlara 'uygunsuzca yaklaştıktan' sonra sokaklarda 'Ben Tanrıyım' diye çırılçıplak koştuğu belirtildi.