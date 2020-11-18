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Gündem Dikkat! Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara, eve kapanılması gereken süreyi açıkladı
Gündem

Dikkat! Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara, eve kapanılması gereken süreyi açıkladı

Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, son dönemde artan koronavirüs vakalarına ilişkin açıklama ve ikazlarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-11-18 20:52:00 -
Dikkat! Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara, eve kapanılması gereken süreyi açıkladı

Artan koronavirüs vakaları sonrası dün gerçekleştirilen Kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, alınan yeni koronavirüs tedbirlerini açıkladı. Salgını kontrol altına almak için hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması olmak üzere bir takım yeni tedbirler alındı. Bu önlemler "yarı kapanma" olarak yorumlandı.

Sağlık Bakanı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın sunduğu Tarafsız Bölge programında konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

"3 hafta tam kapanmamız gerekiyor"

Vakaların kontrol altına alınması için 3 hafta tam kapanmanın şart olduğunu belirten Ateş Kara, "3 hafta kapanırsak rakamlar çok hızlı aşağı inecektir. Hepimizin evde olması ve hiç kimse ile görüşmememiz gerekiyor. Buna sağlık personellerinin hastaneye gitmemeleri, gıda alanında servis sağlayıcılarının herhangi bir şekilde servis hizmetinde bulunmamaları herhangi bir görevlinin dışarıya çıkmaması şeklinde yapabilirsek, vaka sayılarını kısa sürede kontrol altına alabiliriz. 3 hafta ideal. Ancak, temizlik hizmetleri ve sağlık hizmetleri devam etsin dersek bu süre bir miktar uzatılabilir" dedi.

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